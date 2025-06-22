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 | Berkay Alptekin

Son dakika | İran basını duyurdu! İran Meclisi, Hürmüz Boğazı için kararını verdi

Son dakika haberi: İran basınına göre İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapattı.

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Son dakika | İran basını duyurdu! İran Meclisi, Hürmüz Boğazı için kararını verdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 16:36

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. İki ülke arasında patlak veren savaş misillemelerle devam ederken, dünya yapılacak olası bir barışa odaklandı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ı "gafil avlama" planı olarak ABD bombardıman uçaklarının İran'ı hedef alması sonrası Orta Doğu kazanı köpürmeye başladı.

NİHAİ KARAR MİLLİ GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ'NDE

İran'ın ABD saldırısına nasıl cevap vereceği de dünya kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanmıştı. İran ilk etapta 30 füze ile İsrail'e saldırdı. Yapılan saldırıda çok sayıda füze İsrail'i vururken, İran Meclisi'nden dikkat çeken bir karar çıktı.

İran basınının aktardığı habere göre İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri ise yaptığı açıklamada, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde” ifadelerine yer verdi.

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#İsrail
#iran
#savaş
#ortadoğu
#füze saldırısı
#Hürmüzboğazı
#Dünya
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