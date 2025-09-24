Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Macron'un diplomasi çağrısına Kolombiya lideri Petro'dan tepki: Gazze için barış gücü ordusu kurulmalı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'deki soykırımın suç ortağı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi. Petro, soykırımı kabul etmeyen ülkelerden 'barış gücü ordusu' oluşturulmasını önerdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 13:16

ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz konuşma yapan Devlet Başkanı Gustavo Petro, 'deki soykırımı ele aldı. 'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara sert tepki gösteren Petro, "İnsanlık, Gazze'deki soykırıma bir gün daha tahammül edemez. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırımdan sorumlu olanların ABD ve Avrupa'da serbestçe dolaşması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Macron'un diplomasi çağrısına Kolombiya lideri Petro'dan tepki: Gazze için barış gücü ordusu kurulmalı

MACRON'UN DİPLOMASİ ÇAĞRISINA TEPKİ

Diplomasinin Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda başarısız olduğunu söyleyen Petro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi çağrılarına atıfta bulunarak "Üzgünüm Başkan Macron. Biz diplomaside ısrar etmeye devam edebiliriz ancak her gün ve her dakika bir füze atılıyor ve Filistin'deki bebeklerin ve çocukların bedenlerini yok ediyor. Her gün Güvenlik Konseyi'nde kararlar, tasarılar veto ediliyor. Her gün daha fazla çocuk ölüyor. Daha fazla bomba, daha fazla ölüm" dedi.

Macron'un diplomasi çağrısına Kolombiya lideri Petro'dan tepki: Gazze için barış gücü ordusu kurulmalı

''TRUMP SOYKIRIMIN SUÇ ORTAĞI''

Gazze'de ateşkes talep eden bir karar tasarısının Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edilmesini ve BM'nin İsrail'i durdurma konusundaki başarısızlığını eleştiren Petro, "ABD Başkanı Donald Trump soykırımın suç ortağıdır. Bu forum soykırımın sessiz tanığıdır" diye konuştu.

Macron'un diplomasi çağrısına Kolombiya lideri Petro'dan tepki: Gazze için barış gücü ordusu kurulmalı

BM'nin Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulaması ve soykırımı Genel Kurul oylamasıyla durdurması gerektiğini vurgulayan Petro, "BM Genel Kurulu'nda oylama yaparak soykırımı durdurabilir miyiz? Güvenlik Konseyi'nde oylama yapmak yerine bunu yapmalıyız, çünkü orada veto hakkı var" hatırlatmasında bulundu.

Macron'un diplomasi çağrısına Kolombiya lideri Petro'dan tepki: Gazze için barış gücü ordusu kurulmalı

''SOYKIRIMI REDDEDENLERDEN GÜÇLÜ BİR ORDU KURULMALI''

Gazze'de yaşanan soykırımı kabul etmeyen ülkelerin bir "barış gücü" oluşturması gerektiğini ifade eden Petro, "Eğitimsiz Mavi Bereliler yerine, soykırımı kabul etmeyen ülkelerden oluşan güçlü bir orduya ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı. BM'ye Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısı yapan Petro, Filistin'e desteğini ise Venezuelalı devlet adamı ve asker Simon Bolivar'ın "Özgürlük ya da ölüm" sözüyle ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var: Başbakan Meloni sıraladı
ABD lideri Trump, Gazze planını Müslüman liderlerle paylaşacak
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#kolombiya
#soykırım
#bm
#petrol üretimi
#Güvenlik Konseyi
#Dünya
