24°
 | Berrak Arıcan Baş

İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var: Başbakan Meloni sıraladı

İtalya Başbakanı Girorgia Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şart koştu. Meloni, tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ve Hamas'ın yönetimde yer almaması gerektiğini söyledi.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanımasının ardından 'dan beklenen hamle gelmedi. İtalya'ya tepkiler artarken açıklama İtalya Başbakanı 'den geldi. Meloni, hükümetin parlamentoya Filistin’in tanınmasına yönelik bir teklif sunacağını fakat bazı şartlar olduğunu dile getirdi.

İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var: Başbakan Meloni sıraladı

''REHİNELER SERBEST KALMALI, HAMAS YÖNETİMDE OLMAMALI''

İtalyan Başbakan, bunun yalnızca tüm rehinelerin serbest bırakılması ve ’ın Gazze’den çıkarılarak yönetimdeki tüm rollerden dışlanması şartlarıyla gerçekleşeceğini duyurdu. Meloni, "’in tanınmasına karşı değilim, ancak önceliklerimizi doğru belirlememiz gerekiyor" diyerek, muhalefetin de bu teklifi desteklemesini ümit ettiğini söyledi. Uluslararası baskının ’den ziyade Hamas’a yönlendirilmesi gerektiğini belirten Meloni, savaşı başlatan ve rehineleri iade etmeyi reddederek sonlandırmayı reddeden tarafın Hamas olduğunu savundu.

ESKİ BAŞBAKAN CONTE'DEN MELONİ'YE TEPKİ

Eski Başbakan ve muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Başbakan Meloni’nin Filistin’in tanınmasını şartlara bağlayan açıklamasına sert tepki gösterdi. Conte, "Meloni’nin son icadı olan Filistin Devleti’nin şartlı tanınması, hükümetimizin uyuşukluğunu teyit eden sefil bir manevradır. Filistin’in tanınması resmi bir eylemdir ve mevcut şartlarda bu son derece sembolik ve ancak siyasi açıdan değeri olan bir girişimdir. Bunu ya yaparsınız ya yapmazsınız. İtalya niçin Filistin Devleti’ni tanıyan 150’den fazla ülkeye katılmıyor? Netanyahu’nun yanında yer almaya devam eden hükümetimizin iki yüzlülüğü iğrenç" dedi.

İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için şartları var: Başbakan Meloni sıraladı


Conte, "Eğer İtalya acele etmezse yakında Filistin devletinin tanınmasına imkan sağlayan şartlar ortadan kalkacak. Çünkü yakında Filistin halkı diye bir şey kalmayacak" diye konuştu.

