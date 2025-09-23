Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor

Filistin Devleti’nin tanınmasına dair yeni gelişmeler dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Birçok ülke art arda yaptığı açıklamalarla Filistin’i resmi olarak tanıdığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler’de 193 üye devlet bulunuyor. Bunların 157’si Filistin’i devlet olarak tanıdığını açıklarken bazı ülkeler ise hala tanımadığını kayda geçirdi. Bu ülkeler arasında hem Avrupa’dan hem de diğer kıtalardan devletler yer alıyor. Özellikle Batı dünyasından bazı ülkelerin Filistin’i tanımaması dikkat çekiyor.
Filistin'in tanınması, özellikle son günlerde yapılan uluslararası konferanslar ve diplomatik girişimler ile ivme kazandı.
21 Eylül’de Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin’i tanıdığını açıklarken, 22 Eylül’de Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino aynı yönde karar aldı. Ayrıca Belçika da şartlı olarak Filistin’i tanıdığını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte tanıyan ülkelerin sayısı 157’ye yükseldi.
Türkiye, Filistin’i ilk tanıyan ülkelerden biridir. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin’i resmi olarak tanıyan Türkiye, aynı gün bu kararı alan birçok ülkeyle birlikte hareket etti. Bu tarihte Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen de Filistin’i devlet olarak tanıdı.