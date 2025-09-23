Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor

Filistin Devleti’nin tanınmasına dair yeni gelişmeler dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Birçok ülke art arda yaptığı açıklamalarla Filistin’i resmi olarak tanıdığını duyurdu.

FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Birleşmiş Milletler’de 193 üye devlet bulunuyor. Bunların 157’si Filistin’i devlet olarak tanıdığını açıklarken bazı ülkeler ise hala tanımadığını kayda geçirdi. Bu ülkeler arasında hem Avrupa’dan hem de diğer kıtalardan devletler yer alıyor. Özellikle Batı dünyasından bazı ülkelerin Filistin’i tanımaması dikkat çekiyor.

Filistin’i tanımayan ülkeler:

ABD

Almanya

İtalya

Kamerun

Eritre

Myanmar

Grönland

Finlandiya

Litvanya

Yunanistan

İsviçre

Avusturya

Japonya

Yeni Zelanda

Hırvatistan

Kosova

Kuzey Makedonya

Moldova

Letonya

Estonya

Hollanda

Danimarka

Panama

Güney Kore

İsrail

FİLİSTİN'İ KAÇ ÜLKE TANIYOR?

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 157’si Filistin Devleti’ni tanıdı. Tanıyan devletlerin sayısı BM üyelerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Filistin’in tanınması, özellikle son günlerde yapılan uluslararası konferanslar ve diplomatik girişimler ile ivme kazandı.

21 Eylül’de Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin’i tanıdığını açıklarken, 22 Eylül’de Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino aynı yönde karar aldı. Ayrıca Belçika da şartlı olarak Filistin’i tanıdığını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte tanıyan ülkelerin sayısı 157’ye yükseldi.

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI MI, NE ZAMAN TANIDI?

Türkiye, Filistin’i ilk tanıyan ülkelerden biridir. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin’i resmi olarak tanıyan Türkiye, aynı gün bu kararı alan birçok ülkeyle birlikte hareket etti. Bu tarihte Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen de Filistin’i devlet olarak tanıdı.