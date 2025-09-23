Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor

Filistin’i tanımayan ülkeler listesi her geçen gün küçülüyor. Birleşmiş Milletler’in 193 üye ülkesinden 157’si Filistin Devleti’ni tanıyor. Son günlerde arka arkaya gelen açıklamalarla birlikte Kanada, Avustralya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino Filistin’i tanıyan ülkeler arasına katıldı. Böylece uluslararası alanda Filistin’in devlet olarak tanınırlığı daha da güçlenmiş oldu. İşte Filistin’i tanımayan devletler….

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 23:30

’nin tanınmasına dair yeni gelişmeler dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Birçok ülke art arda yaptığı açıklamalarla Filistin’i resmi olarak tanıdığını duyurdu.

FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

’de 193 üye devlet bulunuyor. Bunların 157’si ’i devlet olarak tanıdığını açıklarken bazı ülkeler ise hala tanımadığını kayda geçirdi. Bu ülkeler arasında hem Avrupa’dan hem de diğer kıtalardan devletler yer alıyor. Özellikle Batı dünyasından bazı ülkelerin Filistin’i tanımaması dikkat çekiyor.

Filistin’i tanımayan ülkeler:

  • ABD
  • Almanya
  • İtalya
  • Kamerun
  • Eritre
  • Myanmar
  • Grönland
  • Finlandiya
  • Litvanya
  • Yunanistan
  • İsviçre
  • Avusturya
  • Japonya
  • Yeni Zelanda
  • Hırvatistan
  • Kosova
  • Kuzey Makedonya
  • Moldova
  • Letonya
  • Estonya
  • Hollanda
  • Danimarka
  • Panama
  • Güney Kore
  • İsrail
Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor

FİLİSTİN'İ KAÇ ÜLKE TANIYOR?

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 157’si Filistin Devleti’ni tanıdı. Tanıyan devletlerin sayısı üyelerinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Filistin’in tanınması, özellikle son günlerde yapılan uluslararası konferanslar ve diplomatik girişimler ile ivme kazandı.

Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor

21 Eylül’de Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin’i tanıdığını açıklarken, 22 Eylül’de Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino aynı yönde karar aldı. Ayrıca Belçika da şartlı olarak Filistin’i tanıdığını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte tanıyan ülkelerin sayısı 157’ye yükseldi.

Filistin’i tanımayan ülkeler listesi! 25 ülke halen Filistin'i devlet olarak tanımıyor

TÜRKİYE FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIDI MI, NE ZAMAN TANIDI?

, Filistin’i ilk tanıyan ülkelerden biridir. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin’i resmi olarak tanıyan Türkiye, aynı gün bu kararı alan birçok ülkeyle birlikte hareket etti. Bu tarihte Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen de Filistin’i devlet olarak tanıdı.

ETİKETLER
#Türkiye
#filistin
#filistin
#Filistin Yönetimi
#birleşmiş milletler
#bm
#Filistin Devleti
#filistin bayrağı
#İsrail-Filistin çatışması
#Uluslararası Ilişkiler
#Filistin Devleti Tanıma
#Diplomat İlişkiler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.