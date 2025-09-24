Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trump Macron arasında Filistin gerilimi: Hayatım boyunca İsrail'in yanında oldum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump, BM'de yaptıkları görüşmede Filistin'in tanınması konusunda anlaşmazlık yaşadı. Gazze'de askeri yollarla sonuç alınamadığını söyleyen Macron "Siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" dedi. Trump ise "Hayatım boyunca İsrail'in tarafında oldum." ifadelerini kullandı

Trump Macron arasında Filistin gerilimi: Hayatım boyunca İsrail'in yanında oldum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 00:38

ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı , New York'ta düzenlenen marjında bir araya geldi. Görüşmede, Macron ve Trump arasında anlaşmazlığı patlak verdi.

Macron ile aralarındaki güçlü iş birliğine dikkat çeken Trump, "Emmanuel, aslında bana çözdüğümüz yedi savaşın birkaçında yardımcı oldu. En büyük hayal kırıklığı Ukrayna ile Rusya meselesi fakat bence sonunda o da olacak. Onun dışında yedi savaşı çözdük" dedi.

"NOBEL İSTİYORSA GAZZE'DEKİ SAVAŞI DURDURMALI"

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD Başkanı Trump'ın Nobel ödülü almak istiyorsa, 'deki savaşa son vermesi gerektiği" yönündeki açıklamasına yorumunun ne olduğu yönünde bir soru alan Trump, "Bence bu iş ilerleyecek. Çok önemli toplantılarımız var ve sonraki görüşmem aslında bölgedeki liderlerle olacak. Gazze hakkında konuşacağız ve bir şey yapıp yapamayacağımıza bakacağız.

Savaşı durdurmak istiyoruz. Rehineleri geri almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Birçok büyük, en önemli ülkelerden liderlerin katılacağı bir toplantı olacak. Birazdan gerçekleşecek. Eminim orada olacaksınız. Çok hızlı bir sonuç alabiliriz" dedi.

Filistin'in tanınmasını niçin Hamas'ın ödüllendirilmesi olarak gördüğü yönündeki bir soruya Trump, "Bence bu Hamas'a şeref kazandırır ve bunu yapamazsınız. 7 Ekim yüzünden. Sizin önerdiğiniz gibi bir şey yaparak onları onurlandıramazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, 'rehinelerimizi geri istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz' demektir" diye yanıt verdi.

"2 YILLIK SAVAŞ SONUNDA NE OLDU?"

Trump'ın açıklamalarının ardından araya girerek söz alan Macron, 7 Ekim'de Fransız vatandaşlarının da hayatlarını kaybettiğini ve bu saldırıyı hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Macron, "Fakat neredeyse iki yıllık savaşın ardından sonuç ne oldu? Hamas'ın üst düzey liderlerini öldürdüler, bu büyük bir başarı ama aynı zamanda, şu anda önünüzde ilk günkü kadar çok Hamas savaşçısı var. Yani bunlar, Hamas'ın tasfiye edilmesine hizmet etmiyor. İlerleyebilmek için doğru yol, bu değil. Bu yüzden kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var. Ben sürecin esirlerin serbest bırakılması, ateşkes, insani yardımın yeniden başlaması ve Gazze topraklarının istikrara kavuşturulması sıralamasıyla ilerlemesi gerektiğini tamamen paylaşıyorum. Fakat siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" şeklinde konuştu.

"İSRAİL TARAFINDA OLDUĞUMU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Bunun üzerine Trump, "Ben 'in tarafında olduğumu söylemek zorundayım. Hayatım boyunca, İsrail'in tarafında oldum. Bir çözüm bulacağız ve umarım, bu herkes için iyi bir çözüm olacak. Ama artık durma zamanı. Çok önemli bir toplantımız olacak. Bence bir saat içinde yapacağımız toplantı, burada yapacağımız en önemli görüşmelerden biri olacak" dedi.

