 Banu İriç

Gizlice aldığı otomobille ölüme uçtu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Fakılı Mahallesi muhtarının oğlu olduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti. Gizlice aracı aldığı öğrenilen çocuk uçurumdan düştü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.01.2026
19:48
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
19:48

Mersin’in Erdemli ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun babasından gizlice aldığı araba sonu oldu.

Gizlice aldığı otomobille ölüme uçtu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

60 METRELİK UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Karaburun mevkiinde ailesinden habersiz babasına ait otomobili alan A.O.Y. (14) yola çıktı. Bir süre araçla gezen çocuk, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkıp yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gizlice aldığı otomobille ölüme uçtu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun Fakılı Mahallesi Muhtarı Suat Yanar'ın oğlu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TGRT Haber
