Çöp kamyonunu oyuncak gibi savurdu! Feci kaza kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; bir kamyonun arkadan çarptığı belediyeye ait çöp kamyonu metrelerce savrulduktan sonra devrildi. Feci kazada 1'i ağır 3 işçi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Devrilen kamyonun altında kalan elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.