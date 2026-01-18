Çöp kamyonunu oyuncak gibi savurdu! Feci kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; bir kamyonun arkadan çarptığı belediyeye ait çöp kamyonu metrelerce savrulduktan sonra devrildi. Feci kazada 1'i ağır 3 işçi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Devrilen kamyonun altında kalan elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.