Gaziantep FK Fenerbahçe maçı neden başlamadı ertelendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4’üncü haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda yaşanan aydınlatma arızası sebebiyle başlatılamadı.
Kale arkasındaki projektörlerde meydana gelen arıza ve jeneratörün de devreye girmemesi nedeniyle müsabakanın gecikmeli başlayacağı ifade edildi.
Sorunun çözülmesi için teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü de stat hoparlöründen duyuruldu.