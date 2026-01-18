Bakan duyurdu! Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin 1. etabını hizmete açacaklarını aktardı. Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.