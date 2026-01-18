Kar altında önce antrenman, sonra banyo yaptılar!

Elazığ’da milli boksör ve arkadaşları, yağan kar altında önce antrenman, ardından kar banyosu yaptı.



Elazığ’da milli boksör Yusuf Eren Yıldırım ve antrenörü Eyüphan Yıldırım, yağan karı fırsat bilerek açık havada yarı çıplak antrenman yaptı. Bir süre yağan karın altında çalışan ikili, daha sonra arkadaşlarının da katılımıyla yarı çıplak bir şekilde yerde bulunan karı vücutlarının belirli kısımlarına sürdü. O anlar ise arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.