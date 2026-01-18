Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Batman’da seyir halindeki bir otomobil, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Yayanın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Batman'da merkeze bağlı Kösetarla köyü yakınlarında 30 yaşındaki M.A.S. yönetimindeki otomobil, yolun karşı tarafına geçen 44 yaşındaki Cemal Demirtaş'a çarptı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada Demirtaş'ın metrelerce havaya fırladı. Kazada Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.