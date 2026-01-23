Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ayrılanlarla kasa doluyor: 2.3 milyar TL’lik kazanç

Transfer günlerini hareketli geçiren Beşiktaş’ta kadroya yapılacak takviyeler merak edilirken takımdan birçok futbolcu gönderiliyor. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz gibi isimler ayrılırken Necip Uysal kadro dışı tutuluyor. Tammy Abraham’a Aston Villa’nın 17 milyon Euro ile ilgili duyduğu belirtiliyor.

TRANSFERLERDEN 59 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Siyah-beyazlı takımın sadece yaz aylarından bu yana gönderdiği oyuncu sayısı 30'a ulaştı. Gönderilen futbolculardan toplamda 44 milyon euro (Türk parası olarak 2.3 milyar TL) bonservis ve kiralama geliri elde edildi. Bonusların devreye girmesi halinde söz konusu rakam 59 milyon euroya ulaşacak.

Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin opsiyonları toplamı ise 27.5 milyon euro. Bu üç oyuncudan da ciddi gelir elde edilme ihtimali bulunuyor.

Muçi: Trabzon'a 1 milyon kiralama ve 8.5 milyon Euro opsiyonla transfer oldu.

Paulista: Corinthians'a imza attı.

Immobile: Sözleşmesi feshedildi.

Svensson: Rosenborg'a transfer oldu.

Zaynutdinov: 2.5 milyon euroya Dinamo Moskova'da.

Ndour: Sözleşmesi feshedildi.

Tayyip Talha Sanuç: Gaziantep FK'ya kiralık gitti.

Mert Günok: Sözleşmesi feshedildi, Fenerbahçe'ye imza attı.

Necip Uysal: Kendisine kulüp bulması söylendi ve kadro dışı.

RAFA SILVA BENFICA'YA

Rafa Silva: 6 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonusla Benfica'nın yolunu tuttu.

Musrati: 2 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro opsiyonla Hellas Verona'ya gitti.

Gedson Fernandes: 20.7 milyon euro bonservis ve 7.2 milyon euro bonus bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Jackson Muleka: Al Akhdood'a gitti, ardından Konyaspor'a imza attı.

Keny Arroyo: 8 milyon euro bonservis, 500 bin euro bonus ile Cruzeiro'nun yolunu tuttu.

Semih Kılıçsoy: 1 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro opsiyonla Cagliari'de kariyerine devam ediyor. Amir

Hadziahmetovic: 700 bin euro kiralama bedeliyle Hull City'e gitti.

ONANA ÇIKMAZI!

Jean Onana: 500 bin euroya Genoa'ya kiralandı. Onur Bulut: 325 bin euroya Başakşehir'e transfer oldu.

Arthur Masuaku: Kontratı bitti, ayrıldı.

Alex Oxlade Chamberlain: Sözleşmesi feshedildi.

Tayfur Bingöl: Bonservisiyle Kocaelispor'a transfer oldu.

Can Keleş: Kocaelispor'a kiralandı.

İŞTE AYRILAN DİĞER OYUNCULAR

Elan Ricardo: Önce Athletico Paranaense'ye ardından Deportes Tolima'ya kiralandı.

Joao Mario: AEK'ya kiralandı.

Kerem Atakan Kesgin: Bedelsiz olarak Sivasspor'a gitti.

Emrecan Uzunhan: İstanbulspor'a kiralandı. Emrecan Terzi: Serikspor'a kiralık olarak gönderildi.

Fahri Kerem Ay: İstanbulspor'a kiralandı.

Yakup Arda Kılıç: Önce Novi Pazar'a ardından Karşıyaka'ya kiralandı.

Göktuğ Baytekin: Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

Arda Berk Özüarap: 68 Aksarayspor'a transfer oldu.

Cemal Azad Demir: Galata SK'ya bonservisiyle verildi.