Spor
Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper transferi: Flamengo ile sezona damga vurmuşlardı!

Fenerbahçe'nin transferdeki sürpriz ismi Flamengolu Leo Pereira oldu. Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için temaslarda bulundu.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper transferi: Flamengo ile sezona damga vurmuşlardı!
Fenerbahçe'den transferde Leo Pereira hamlesi geldi. Halihazırda Jayden Oosterwolde'nin ayrılık kritiğini gözeten Fenerbahçe, Flamengo'da geçen sezona adeta ambargo koyan ekibin önemli bir parçası olan Leo Pereira için planlamalara başladı.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper transferi: Flamengo ile sezona damga vurmuşlardı!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE LEO PEREIRA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına düşünülen isimlerden biri de Leo Pereira oldu. Esasen ise gelecek yaz itibarıyla Jayden Oosterwolde'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, alternatif olarak Flamengolu Leo Pereira'yı belirledi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper transferi: Flamengo ile sezona damga vurmuşlardı!

FENERBAHÇE'NİN LEO PEREIRA HAMLESİNE ÖNDER ÖZEN'DEN KRİTİK YORUMLAR

yöneticisi Önder Özen; Fenerbahçe'nin Leo Pereira hamlesini, NEO Spor YouTube kanalında Milan Skriniar üzerinden değerlendirdi ve iki lider karakterli stoperin yan yana gelmesinin işlevsel olmadığını ifade etti. Ayrıca da sürece özellikle ek bir yorum yapan Önder Özen, iki ağır savunmacının eşleşmelerde farklı sorunlar yaşatacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper transferi: Flamengo ile sezona damga vurmuşlardı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ LEO PEREIRA ÇOK İSTİKRARLIYDI

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo; 2025 yılında Copa Libertadores de dahil olmak üzere tam 6 kupa kazanırken, Leo Pereira da 60 maça çıkmış ve 5 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper transferi: Flamengo ile sezona damga vurmuşlardı!

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİ NE DURUMDA?
Sarı lacivertliler, yıldız orta saha için bonservis pazarlıklarına devam ediyor.
Youssef En-Nesyri imzayı atıyor: Fenerbahçe anlaşmayı onayladı!
Beşiktaş'tan bir Rafa Silva geçti: Ayrılık sürecinde dikkat çeken detaylar!
