Galatasaray'da Noa Lang transferi resmen açıklandı: İşte tüm rakamlar!

Galatasaray'da Noa Lang transferi tamamlandı. Esasen ise Süper Lig devi, bir süredir görüşmeler yaptığı Noa Lang için sosyal medyadan bilgilendirme gerçekleştirdi.

GALATASARAY'DAN NOA LANG TRANSFERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2014762667869945953?s=20

İTALYA'DA ARADIĞINI BULAMAMIŞTI

2025 yazında 25 milyon Euro bonservisle PSV'den ayrılan ve Napoli'ye katılan Noa Lang, mavi beyazlılarda 27 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik skor üretmişti.