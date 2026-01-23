Trabzonspor-Kasımpaşa | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Hakem Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun hem üst sıralarına hem de alt sıralarına etki edecek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan, Folcareli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto (Onuachu).
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem, Cem, Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate, Gueye.
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 257 gün önce aldı. Esasen ise bordo mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı! Ardından ise Fırtına, 10 Mayıs 2025’te oynanan bu karşılaşmanın sonrasındaki 257 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.
Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Trabzonspor; rakibiyle bugüne kadar 33 kez mücadele etti ve 15 kez kazanıp, 8 maçta ise mağlup oldu. Ayrıca da söz konusu müsabakalarda bordo mavililer 58 gol atarken, kalesinde ise 42 gol gördü.
https://x.com/Trabzonspor/status/2014329870705164347?s=20
Hem Fatih Tekke'nin hem de Emre Belözoğlu'nun galip gelmek istediği haftada, Trabzonspor ve Kasımpaşa arasında yüksek tempolu bir maç oynanması bekleniyor.
https://x.com/kasimpasa/status/2014371886252294282?s=20
Trabzonspor ve Kasımpaşa arasındaki son 7 maçta, iki takım da ikişer kez kazandı ve 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Afrika Uluslar Kupası sebebiyle uzun zamandır Trabzonspor kadrosunda olmayan Paul Onuachu'nun, Fatih Tekke'nin şans vermesiyle birlikte yeniden bordo mavili formayı giymesi bekleniyor.