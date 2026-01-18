Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı!

Trabzonspor'un 2-1'lik Kocaelispor zaferinin ardından, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı düzenlendi. Körfez temsilcisinin taraftarları, stadyumdan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara yumruklu saldırıda bulundu.

İLK ÖNCE KORUMALAR ARAYA GİRDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın korumaları, saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirdi. Ardından da başkanın aracı yol ortasında güvenlik çemberine alındı ve taraftarlar dağılana kadar bekletildi. Güvenlik önlemlerinin ardından, Trabzonspor yöneticileri yola devam etti.

SON DAKİKADA GALİBİYET GELMİŞTİ

Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 kazanmıştı.