Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı!

Trabzonspor'un 2-1'lik Kocaelispor zaferinin ardından, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'a saldırı düzenlendi. Körfez temsilcisinin taraftarları, stadyumdan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara yumruklu saldırıda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın korumaları, saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirdi. Ardından da başkanın aracı yol ortasında güvenlik çemberine alındı ve taraftarlar dağılana kadar bekletildi. Güvenlik önlemlerinin ardından, Trabzonspor yöneticileri yola devam etti.
Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 kazanmıştı.