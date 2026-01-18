Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan Fatih Tekke kritiği!

Kategoriler
Trabzonspor'da maç sonu kritikleri geldi. Trabzonspor'un yıldız isimleri Ernest Muçi, Felipe Augusto ve Wagner Pina; 2-1'lik Kocaelispor zaferini yorumladı.
"Sezonun en zorlu maçlarından biriydi. Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu. Gol atmak elbette çok hoş ve çok güzel. Takım olarak mücadele edince gol de arkasından geliyor, en önemli şey takıma yardımcı olabilmek."
"Kazanmamız gereken bir maçtı. Zeminin bizi biraz zorladığını söylemeliyim. Geriye düştükten sonra reaksiyon gösterebilmek çok önemliydi bizim adımıza. Takıma katkıda bulunabilmek beni çok mutlu ediyor. İlk geldiğim andan itibaren hocamız beni kafa vuruşlarım sebebiyle eleştiriyordu ama çalışarak sonucu görmek beni çok mutlu ediyor."
"Bugün gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü onlar buldu ama oyunumuzu ortaya koymaya çalıştık. Son dakika gelen galibiyet golü bizi mutlu etti."