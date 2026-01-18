Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan Fatih Tekke kritiği!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısını Kocaelispor maçıyla açtı. Esasen ise Karadeniz devi Körfez'de son dakikada kazanırken, Trabzonsporlu yıldızlar da müsabakayı değerlendirdi.

Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan Fatih Tekke kritiği!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
18.01.2026
20:32
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
20:32

Trabzonspor'da maç sonu kritikleri geldi. Trabzonspor'un yıldız isimleri Ernest Muçi, Felipe Augusto ve Wagner Pina; 2-1'lik Kocaelispor zaferini yorumladı.

Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan Fatih Tekke kritiği!

TRABZONSPOR'DA ERNEST MUÇI'DEN 'ZORLU MAÇ' DETAYI

"Sezonun en zorlu maçlarından biriydi. Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu. Gol atmak elbette çok hoş ve çok güzel. Takım olarak mücadele edince gol de arkasından geliyor, en önemli şey takıma yardımcı olabilmek."

Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan Fatih Tekke kritiği!

FELIPE AUGUSTO, FATİH TEKKE'NİN YAKLAŞIMINI ANLATTI

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Zeminin bizi biraz zorladığını söylemeliyim. Geriye düştükten sonra reaksiyon gösterebilmek çok önemliydi bizim adımıza. Takıma katkıda bulunabilmek beni çok mutlu ediyor. İlk geldiğim andan itibaren hocamız beni kafa vuruşlarım sebebiyle eleştiriyordu ama çalışarak sonucu görmek beni çok mutlu ediyor."

Trabzonspor'da Felipe Augusto'dan Fatih Tekke kritiği!

WAGNER PINA OYUNDAN MEMNUN

"Bugün gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü onlar buldu ama oyunumuzu ortaya koymaya çalıştık. Son dakika gelen galibiyet golü bizi mutlu etti."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HEDEF NEDİR?
Fatih Tekke, takımını Şampiyonlar Ligi potasında tutmak istiyor.
