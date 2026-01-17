Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Kocaelispor'a konuk oluyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve futbol coşkusunu Körfez'e taşıyacak.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Josep Nonge, Tayfur, Agyei, Churlinov, Petkovic.

https://x.com/Kocaelispor/status/2012570692554743913?s=20

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.

TRABZONSPOR'DA KRİTİK VİRAJ

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo mavililer; lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

KOCAELİSPOR AVRUPA HESAPLARINDA

17 maçta topladığı 23 puan ile 9. sırada konumlanan Körfez temsilcisi, ligin ikinci yarısında alacağı galibiyetlerle birlikte Avrupa potasını hedefliyor.

https://x.com/Trabzonspor/status/2012548724145213480?s=20

TRABZONSPOR İLK DEVREYİ KÖTÜ KAPATMIŞTI

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi; ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.

TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Paul Onuachu da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüş süreci sebebiyle kadroya alınmamıştı.

TRABZONSPOR'UN KOCAELİSPOR MAÇI KAFİLESİ

1. Andre Onana

2. Onuralp Çevikkan

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Arseniy Batagov

5. Chibuike Nwaiwu

6. Taha Emre İnce

7. Wagner Pina

8. Mustafa Eskihellaç

9. Okay Yokuşlu

10. Salih Malkoçoğlu

11. Tim Jabol Folcarelli

12. Christ Inao Oulai

13. Benjamin Bouchouari

14. Ozan Tufan

15. Anthony Nwakaeme

16. Ernest Muçi

17. Felipe Augusto

18. Oleksandr Zubkov

19. Cihan Çanak

20. Kazeem Olaigbe

21. Onuralp Çakıroğlu