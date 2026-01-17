Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde, Kocaelispor ile Trabzonspor sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Kocaelispor'a konuk oluyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve futbol coşkusunu Körfez'e taşıyacak.

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Josep Nonge, Tayfur, Agyei, Churlinov, Petkovic.

https://x.com/Kocaelispor/status/2012570692554743913?s=20

Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.

TRABZONSPOR'DA KRİTİK VİRAJ

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo mavililer; lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KOCAELİSPOR AVRUPA HESAPLARINDA

17 maçta topladığı 23 puan ile 9. sırada konumlanan Körfez temsilcisi, ligin ikinci yarısında alacağı galibiyetlerle birlikte Avrupa potasını hedefliyor.

https://x.com/Trabzonspor/status/2012548724145213480?s=20

TRABZONSPOR İLK DEVREYİ KÖTÜ KAPATMIŞTI

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi; ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Paul Onuachu da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüş süreci sebebiyle kadroya alınmamıştı.

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'UN KOCAELİSPOR MAÇI KAFİLESİ

1. Andre Onana
2. Onuralp Çevikkan
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Arseniy Batagov
5. Chibuike Nwaiwu
6. Taha Emre İnce
7. Wagner Pina
8. Mustafa Eskihellaç
9. Okay Yokuşlu
10. Salih Malkoçoğlu
11. Tim Jabol Folcarelli
12. Christ Inao Oulai
13. Benjamin Bouchouari
14. Ozan Tufan
15. Anthony Nwakaeme
16. Ernest Muçi
17. Felipe Augusto
18. Oleksandr Zubkov
19. Cihan Çanak
20. Kazeem Olaigbe
21. Onuralp Çakıroğlu

Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Karadeniz devinin, yakın zamanda birkaç ismi resmen açıklaması bekleniyor.
