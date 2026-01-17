Trabzonspor Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Kocaelispor'a konuk oluyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve futbol coşkusunu Körfez'e taşıyacak.
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Josep Nonge, Tayfur, Agyei, Churlinov, Petkovic.
https://x.com/Kocaelispor/status/2012570692554743913?s=20
Trabzonspor: Onana, Pina, Chibuike, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe.
Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo mavililer; lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
17 maçta topladığı 23 puan ile 9. sırada konumlanan Körfez temsilcisi, ligin ikinci yarısında alacağı galibiyetlerle birlikte Avrupa potasını hedefliyor.
https://x.com/Trabzonspor/status/2012548724145213480?s=20
Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi; ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Paul Onuachu da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönüş süreci sebebiyle kadroya alınmamıştı.
1. Andre Onana
2. Onuralp Çevikkan
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Arseniy Batagov
5. Chibuike Nwaiwu
6. Taha Emre İnce
7. Wagner Pina
8. Mustafa Eskihellaç
9. Okay Yokuşlu
10. Salih Malkoçoğlu
11. Tim Jabol Folcarelli
12. Christ Inao Oulai
13. Benjamin Bouchouari
14. Ozan Tufan
15. Anthony Nwakaeme
16. Ernest Muçi
17. Felipe Augusto
18. Oleksandr Zubkov
19. Cihan Çanak
20. Kazeem Olaigbe
21. Onuralp Çakıroğlu