Önder Özen'den Galatasaray'ın Gaziantep FK beraberliği sonrası sert çıkış: Mauro Icardi ve Okan Buruk'u hedef gösterdi!

Galatasaray'ın puan kaybıyla birlikte Önder Özen'den sert eleştiriler geldi. Halihazırda Galatasaray'ın takım olarak umursamaz bir tavır takındığını belirten Önder Özen, Mauro Icardi ve Okan Buruk özelindeyse ayrıca mesajlar verdi.

ÖNDER ÖZEN'DEN GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SONRASINDA MAURO ICARDI VE OKAN BURUK ELEŞTİRİSİ

"Galatasaray neden kazanamadı? Hak etmedi! Hak edecek aktifliği gösteremedi. Fizik olarak durgun, teknik olarak geride, taktik olarak ise neredeyse çaresiz! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun Galatasaray'ı durdurmak için bulduğu çareyi ve Galatasaray'ı oyun pratiğinden uzaklaştırma hamlesini, Gaziantep FK da yaptı. Harfiyen aynısını uygulamaya çalıştılar! Öndeki oyuncular ile arkadaki oyuncular arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediler. Tabii Galatasaray da 10 kişi oynuyor, forvetsiz! 10 kişi oynuyor! 11'e 10 kolay değildir maçlar. Rakibiniz 11 kişiyken... Gaziantep FK'da da sallanan oyuncular vardı ama en azından sahadaydılar! Mauro Icardi'yi sahada göremedik, iyi vuruşlar yapamadı, oyunda da aktiflikten çok uzaktı. Dinamizm katmasını zaten beklemiyoruz ama doğru pozisyon da alamadı. Galatasaray'ın gazı kaçmış, moral olarak da fiziksel olarak da iyi görmedim. Fizik kalitesinin bu kadar aşağıya düşmesi ve çok sayıda sakat oyuncu olması, bunlar acaba bağlantılı mı? Galatasaray 1 puanı alacak oyun bile oynamadı. Maç, Gaziantep FK'nın sahasında oynandı gibi göründü ama bunun sebebi de konuk takımın taktik tercihiydi! Daha önde bekleseler ya da gelseler, belki de farklı bir galibiyet alacaklardı. Galatasaray'da Uğurcan dışında tam olarak işini yapan yoktu. Oyuncular kendini vermedi ve sahada değildi ama Okan hoca da yoktu zaten! Yedek kulübede oyun okuma esnasında yoktu. İtiraz ederken var! Kulübede oyuncu yokmuş... Evet yok, ben de görüyorum ama oyun değiştirmek ve farklı bir şey denemek var. Uzun zamandır beraber oynayan bir takım, daha farklı reaksiyonlar verebilirdi. Okan Buruk, kulübede olmadığı gibi soyunma odasında da yokmuş... Takımdaki umursamaz tavır, şampiyona yakışmıyor."