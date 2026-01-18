Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Ernest Muçi'ye uyarı!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den takıma uyarı geldi. Esasen ise genç çalıştırıcı, son dakikalarda gelen galibiyet golü için 'Allah'ın lütfu' dedi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN TAKIMA MESAJ

"Hava çok soğuktu. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. İlk yarıda iyiydik, rakibin yine bizim hatamızla gelen golü oldu. İkinci yarı için iyiydik diyemem. İkinci gol Allah'ın lütfu oldu. Ne kadar istediğimizi göstermemiz lazım. Kocaelispor'u tebrik etmek gerekir, bu atmosferde oynamak kolay değil. Yavaş yavaş daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Muçi'nin skor yapması çok önemli ama daha iyi olması gerekiyor. Bizim iyi savunmamız gerekiyor, sertleşmemiz ve hata yapmamamız gerekiyor. Bugün 3 puan almasaydık farklı şeyler konuşacaktık. Beklediğimiz transferler var, Kasımpaşa maçına yeni transferlerin yetişmesi beklentimiz var."

