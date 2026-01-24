Gabriel Sara'dan tarihi gol: Galatasaray ile Karagümrük'e karşı sürpriz başlangıç!

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara ile bulduğu gol, Trendyol Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta sarı kırmızılı takımı 1-0 öne geçiren Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'de bir rekora imza attı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE SEZONUN EN ERKEN GOLÜ GELDİ

Gabriel Sara, karşılaşmanın henüz 31. saniyesinde topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli orta sahanın attığı gol, Trendyol Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ayrıca da Gabriel Sara, sarı kırmızılı takımın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünün de sahibi olmuş oldu. Son olarak da Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı en erken gol, Vedat İnceefe'ye ait. İnceefe, Göztepe'ye karşı oynanan maçın 18. saniyesinde ağları havalandırmıştı.

İLK YARI 1-1 BİTMİŞTİ

Fatih Karagümrük ve Galatasaray, devre arasına 1-1'lik skorla girmişti.