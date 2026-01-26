Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftası yaklaşırken Galatasaray, İngiliz temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Etihad Stadı’nda oynanacak mücadele, iki ekip adına da grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Manchester City Galatasaray maçı başlama saati ve yayın bilgileri netleşti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son hafta karşılaşması, 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan Etihad Stadı’nda gerçekleştirilecek ve karşılaşmanın başlama saati 23.00 olacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını yine İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, maç başlama saatinden itibaren şifresiz şekilde izlenebilecek.

Manchester City Galatasaray maçı aynı zamanda TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve Tabii platformu aracılığıyla da canlı yayınla futbolseverlere ulaşacak. TRT 1’in güncel frekans bilgileri üzerinden Manchester City Galatasaray maçı canlı yayınına erişim sağlanabilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu performansıyla 10 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Manchester City ise 7 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 13 puana ulaştı. İngiliz temsilcisi, lig aşamasında 11. sırada bulunuyor.

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Manchester City, Galatasaray maçı öncesinde toplam 10 futbolcusundan yararlanamayacak. Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Marc Guehi ise UEFA lisans dönemi henüz açılmadığı için kadroda yer alamayacak.

Orta sahada Rodri cezalı durumda bulunurken, Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic sakatlıkları sebebiyle kadro dışında kalacak. Kanat oyuncuları Savinho ile Oscar Bobb da sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamayacak. 72 milyon euro bedelle transfer edilen Antoine Semenyo da UEFA lisansı bulunmadığı için görev alamayacak.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i ise şöyle:

Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen