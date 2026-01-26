Menü Kapat
12°
Spor
Editor
 Yasin Aşan

Galatasaray'da orta sahaya 5 aday! Cimbom transfer düğmesine bastı

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, son günlerde yaptığı hamlelerle çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren Cimbom, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için de geri sayıma geçti. İşte Galatasaray'ın orta saha için belirlediği 5 aday ve transferdeki son durum...

Galatasaray'da orta sahaya 5 aday! Cimbom transfer düğmesine bastı
26.01.2026
26.01.2026
saat ikonu 10:24

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 19. haftasının ardından en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'da yoluna güçlü bir şekilde devam edebilmek için kadrosuna takviye yapmak istiyor.

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Cimbom, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe yenilgisinin ve ligdeki Gaziantep FK beraberliğinin ardından transferde adeta gaza bastı. Üst üste hamleler yapan sarı-kırmızılılar, kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendirdi.

Galatasaray'da orta sahaya 5 aday! Cimbom transfer düğmesine bastı

ORTA SAHA TRANSFERİ İÇİN 5 ADAY

Lang ve Asprilla transferleriyle kanat bölgesini güçlendiren Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasında orta sahaya yapılacak takviye yer alıyor. Bu bölgeye yapmayı planladığı takviye için uzun süredir çok sayıda oyuncuyla görüşme halinde olan Galatasaray'ın listesindeki 5 orta saha oyuncusu belli oldu.

OULAI İÇİN TEKLİF MASADA

Galatasaray'ın orta saha transferi için gündemine aldığı ilk isimlerden biri Trabzonspor'da forma giyen Christ Inao Oulai oldu. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için bordo-mavili kulüple temas kursa da Trabzonspor transfer için kapıyı kapatmıştı.

Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un tutumuna rağmen 25 milyon euro ve Ahmed Kutucu teklifini masada tuttuğu ve Karadeniz ekibiyle pazarlıklarını sürdürmek istediği ifade edildi.

Galatasaray'da orta sahaya 5 aday! Cimbom transfer düğmesine bastı

MAGASSA VE MUKAU DA LİSTEDE

Öte yandan Galatasaray'ın, Oulai transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatiflerini de hazırladığı öğrenildi.

Cimbom'un bu doğrultuda West Ham'da forma giyen Soungoutou Magassa ve Lille'de oynayan Ngal'ayel Mukau için nabız yokladığı belirtildi.

22 yaşındaki Magassa ve 21 yaşındaki Mukau'nın satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde duruluyor.

UGARTE VE ONYEDIKA'DA SON DURUM

Galatasaray'ın orta saha transferi için listesine aldığı diğer isimler ise Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte ve Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika oldu.

Sarı-kırmızılıların, Ugarte ve Onyedika için de şartlarını son ana kadar zorlayacağı bildirildi.

