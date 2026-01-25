Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!

Kolo Muani için transferde Fenerbahçe kritiği başladı. Süper Lig'e temkinli yaklaşan Kolo Muani, Fenerbahçe'nin transfer listesine eklendi ve yıldız forvet için kiralama opsiyonuna öncelik verildi.

FENERBAHÇE VE KOLO MUANI TRANSFERİ

Kolo Muani'nin Tottenham'da yeterince süre alamadığını gözeten menajerler, Fenerbahçe ile temaslarda bulundu! Esasen ise Kolo Muani için iyi bir kontrat planlayan aracılar, Fenerbahçe'ye de Fransız golcüyü ikna edebileceklerini ifade etti.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN KOLO MUANI İÇİN DÜNYA KUPASI DETAYI

Düzenli oynayacağı yarım sezonla birlikte; Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak ve 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Kolo Muani, kiralık olarak katıldığı Tottenham'dan ayrılmayı gündemine almıştı.

KOLO MUANI POTANSİYELİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

PSG, Juventus ve Tottenham gibi kulüplerde forma giyen Kolo Muani; genel olarak beklentileri karşılayamadı ve istikrar yakalamakta zorlandı.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN KOLO MUANI'NİN PERFORMANSI

Menajerler aracılığıyla Süper Lig'de oynamaya ikna olacağı belirtilen Kolo Muani, bu sezon Tottenham ile 23 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.