Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!

Fenerbahçe'nin forvet aradığı dönemde, menajerlerden Kolo Muani önerisi geldi. Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'e olumlu yaklaşmayan Fransız golcü, an itibarıyla büyük bir sürprizle Fenerbahçe'ye önerildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 19:08

Kolo Muani için transferde Fenerbahçe kritiği başladı. Süper Lig'e temkinli yaklaşan Kolo Muani, Fenerbahçe'nin transfer listesine eklendi ve yıldız forvet için kiralama opsiyonuna öncelik verildi.

FENERBAHÇE VE KOLO MUANI TRANSFERİ

Kolo Muani'nin Tottenham'da yeterince süre alamadığını gözeten menajerler, Fenerbahçe ile temaslarda bulundu! Esasen ise Kolo Muani için iyi bir kontrat planlayan aracılar, Fenerbahçe'ye de Fransız golcüyü ikna edebileceklerini ifade etti.

Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN KOLO MUANI İÇİN DÜNYA KUPASI DETAYI

Düzenli oynayacağı yarım sezonla birlikte; Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer almak ve 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen Kolo Muani, kiralık olarak katıldığı Tottenham'dan ayrılmayı gündemine almıştı.

Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!

KOLO MUANI POTANSİYELİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

PSG, Juventus ve Tottenham gibi kulüplerde forma giyen Kolo Muani; genel olarak beklentileri karşılayamadı ve istikrar yakalamakta zorlandı.

Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN KOLO MUANI'NİN PERFORMANSI

Menajerler aracılığıyla Süper Lig'de oynamaya ikna olacağı belirtilen Kolo Muani, bu sezon Tottenham ile 23 maça çıkmış ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Transfer çıkmaza girdi!
Gaziantep FK'nın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam ediyor!

Sıkça Sorulan Sorular

KOLO MUANI İÇİN TOPLAM NE KADAR BONSERVİS ÖDENMİŞTİ?
27 yaşındaki forvete, 98.6 milyon Euroluk yatırım yapılmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.