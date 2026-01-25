Menü Kapat
Gaziantep FK'nın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, Gaziantep FK ile Konyaspor sahaya çıktı. Zorlu mücadelede kritik goller atılırken, iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Gaziantep FK'nın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam ediyor!
Gaziantep FK ve Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı. Esasen ise ev sahibi ekip Deian Sorescu ile 45+'da 1-0 öne geçerken, Konyaspor da Biaz Kramer ile 88. dakikada maçın sonucunu belirledi. En nihayetinde ise karşılaşma sonrasında Gaziantep FK 25; Konyaspor da 19 puana yükselirken, kırmızı siyahlıların ligdeki galibiyet hasreti de devam etmiş oldu.

Gaziantep FK'nın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam ediyor!

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Perez), Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara (Dk.75 Gassama), Maxim (Dk.69 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı, Dragus, Bayo.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Dk 69 Guilherme), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho (Dk.55 Andzouana), Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen (Dk. 46 Enis Bardhi), Deniz Türüç (Dk. 89 Tunahan Taşçı), Muleka, Umut Nayır (Dk. 69 Kramer).

Goller: Dk.45+2 Sorescu (Gaziantep FK) Dk. 89 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk.41 Yusuf Kabadayı, Dk. 56 Maxim, Dk. 74 Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor).

Gaziantep FK'nın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam ediyor!

Sıkça Sorulan Sorular

GAZİANTEP FK LİGDE KAÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR?
Burak Yılmaz yönetimindeki Süper Lig ekibi, 6 maçtır galip gelemiyor.
