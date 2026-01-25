Gaziantep FK'nın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam ediyor!

Gaziantep FK ve Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldı. Esasen ise ev sahibi ekip Deian Sorescu ile 45+'da 1-0 öne geçerken, Konyaspor da Biaz Kramer ile 88. dakikada maçın sonucunu belirledi. En nihayetinde ise karşılaşma sonrasında Gaziantep FK 25; Konyaspor da 19 puana yükselirken, kırmızı siyahlıların ligdeki galibiyet hasreti de devam etmiş oldu.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Perez), Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara (Dk.75 Gassama), Maxim (Dk.69 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı, Dragus, Bayo.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Dk 69 Guilherme), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho (Dk.55 Andzouana), Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen (Dk. 46 Enis Bardhi), Deniz Türüç (Dk. 89 Tunahan Taşçı), Muleka, Umut Nayır (Dk. 69 Kramer).

Goller: Dk.45+2 Sorescu (Gaziantep FK) Dk. 89 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk.41 Yusuf Kabadayı, Dk. 56 Maxim, Dk. 74 Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor).