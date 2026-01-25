Sivasspor taraftarından anlamlı koreografi

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Sivas'ta kozlarını paylaştı.

SİVASSPOR TARAFTARINDAN TÜRK BAYRAĞI KOREOGRAFİSİ

Sivasspor taraftarı, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Türk bayrağı temalı koreografi gerçekleştirdi. Koreografiyi izleyen taraftarlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla yapılan koreografide, "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" yazısına yer verildi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.