Sivasspor taraftarından anlamlı koreografi

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Sivas'ta kozlarını paylaştı.
Sivasspor taraftarı, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Türk bayrağı temalı koreografi gerçekleştirdi. Koreografiyi izleyen taraftarlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak amacıyla yapılan koreografide, "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" yazısına yer verildi.
Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.