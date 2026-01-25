Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Transfer çıkmaza girdi!

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye veda süreci sancılı geçiyor. Halihazırda Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında düşünülmeyen Youssef En-Nesyri, sıradaki durağı için hiç aceleci davranmıyor.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI KRİZİ

Juventus, Napoli, Al Nassr, Everton ve Sevilla gibi birkaç önemli takımdan teklif alan Youssef En-Nesyri, bazı kulüpleri reddetti ve hiçbir teklife de olumlu cevap vermedi! Esasen ise Fenerbahçe yönetiminin; Youssef En-Nesyri'nin yerine yeni bir transfer yapmak istediği süreç, tamamen Faslı golcünün inisiyatifine kaldı.

FENERBAHÇE VE JUVENTUS ANLAŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin Juventus ile anlaştığı masada, kontrat Youssef En-Nesyri'ye takıldı! Zira tecrübeli forvet, Juventus yönetimine hala net bir cevap vermedi.

FENERBAHÇE YOUSSEF EN-NESYRI'Yİ GÖZTEPE MAÇININ KADROSUNA ALDI

Youssef En-Nesyri'nin hala transfer kararı vermediğini gözeten Fenerbahçe, Faslı golcüyü Göztepe maçının kadrosuna aldı.