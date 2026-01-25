Juventus'tan Youssef En-Nesyri transferi için resmi açıklama!

Kategoriler
Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinin iptal olduğunu açıkladı. Esasen ise Juventus, bonservis konusunun sorun olduğunu dile getirdi.
Sky Sports'a transfer sürecini anlatan Chiellini, "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini anlattı. Bu şartlar özelinde bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle satın alamayız, bunu istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
İtalya devinin transferi iptal etmesiyle birlikte, Youssef En-Nesyri özelinde farklı gelişmeler yaşanması bekleniyor.