Editor
 | Burak Ayaydın

Juventus'tan Youssef En-Nesyri transferi için resmi açıklama!

Juventus'ta Youssef En-Nesyri gündemi devam ederken, kulübün futbol direktörü Giorgio Chiellini'den de kritik transfere dair açıklama geldi. 41 yaşındaki yönetici, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için ters köşe bırakan sözler söyledi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 20:38

Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinin iptal olduğunu açıkladı. Esasen ise Juventus, bonservis konusunun sorun olduğunu dile getirdi.

JUVENTUS'TAN YOUSSEF EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Sky Sports'a transfer sürecini anlatan Chiellini, "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini anlattı. Bu şartlar özelinde bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle satın alamayız, bunu istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Juventus'tan Youssef En-Nesyri transferi için resmi açıklama!

JUVENTUS TRANSFERDE GERİ ADIM ATTI

İtalya devinin transferi iptal etmesiyle birlikte, Youssef En-Nesyri özelinde farklı gelişmeler yaşanması bekleniyor.

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Deneyimli forvet, 2029 yazına kadar imza atmıştı.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Transfer çıkmaza girdi!
Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!
