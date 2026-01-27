FCSB-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçları aynı gün ve aynı saatte oynanacak. 29 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların tamamı saat 23.00'te başlayacak.

FCSB-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, organizasyondaki 8. ve son hafta maçında perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi. UEFA, karşılaşmada görev yapacak hakemi duyurdu.

Buna göre, FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Milan Mitic'in dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic yer alacak.