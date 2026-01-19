Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek olan Atletico Madrid karşılaşmasının hakemi netleşti.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

21 Ocak Çarşamba günü RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak.