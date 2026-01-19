Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

Kategoriler
İstanbul
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek olan Atletico Madrid karşılaşmasının hakemi netleşti.
21 Ocak Çarşamba günü RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.
Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak.