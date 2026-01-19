Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Akran zorbalığıyla mücadelede yeni dönem! Proje 25 ilçede başladı: Aileler de dahil edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemlerde ciddi anlamda artış gösteren akran zorbalığı ile mücadele için düğmeye bastı. Çocukların empati becerilerinin gelişmesi adına İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Tüm kademelerde yaygınlaşması hedeflenen projeye aileler de dahil edilecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akran zorbalığıyla mücadelede yeni dönem! Proje 25 ilçede başladı: Aileler de dahil edilecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 11:51

Son dönemlerde okullarda artan akran zorbalığı Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin bilinçlenmesi ve empati yapabilme yeteneklerinin artması için yeni çalışmalar başlattı. Bu kapsamda İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu.

Akran zorbalığıyla mücadelede yeni dönem! Proje 25 ilçede başladı: Aileler de dahil edilecek

Nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.

ÖNCE İLKOKULLARDA BAŞLAYACAK SONRA YAYGINLAŞACAK

Proje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor.

Akran zorbalığıyla mücadelede yeni dönem! Proje 25 ilçede başladı: Aileler de dahil edilecek

3 KONUNUN ÜZERİNDE DURULACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirtti.

Akran zorbalığıyla mücadelede yeni dönem! Proje 25 ilçede başladı: Aileler de dahil edilecek

Yentür, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.

AİLELER DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
90 yeni otel geliyor, endüstriyel mutfakçılar 2026’ya umutlu bakıyor
Dünyanın en soğuk başkentleri listelendi! Zirvedeki şehirdekiler -40’ta hayatta kalmaya çalışıyor
İki kardeş markette birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.