İki kardeş markette birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir markette meydana gelen olayda, kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı.