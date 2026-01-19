Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine zehir zemberek sözler!

Ocak 19, 2026 11:31
1
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanından 3-2’lik zaferle döndü. Bu sonuçla Kanarya, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

2
"İKİNCİ " (İLKER YAĞCIOĞLU)

"İKİNCİ YARI BAMBAŞKA FENERBAHÇE VARDI" (İLKER YAĞCIOĞLU)

"İkinci yarıya ise bambaşka bir Fenerbahçe çıktı. Tedesco'nun Semedo – Yiğit Efe değişikliğiyle savunmada üçlüye dönmesi, takımın rakibe daha yakın oynamasını sağladı. Bu hamleyle birlikte Alanyaspor'un kaleye gelişi neredeyse tamamen engellendi. Baskı arttı, ikili mücadeleler kazanılmaya başlandı ve oyun kontrolü yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçti. Beraberlik golü çok doğru bir zamanda geldi. Bu golle birlikte Fenerbahçeli futbolcuların iştahı da sahaya yansıdı. Ardından Talisca sahneye çıktı. Harika golle sadece skoru değil, maçın hikayesini de değiştirdi. Adeta "Bu sezonun golcüsü benim" dercesine bir vuruştu. Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada alınan bu galibiyetin önemi çok büyük." (Takvim)

3
Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine zehir zemberek sözler!

"ALANYASPOR KORKTU" (AHMET ÇAKAR)

"Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler. İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi." (Sabah)


 

4
Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine zehir zemberek sözler!

"ASENSIO VE TALISCA'LARI YOKTU" (GÜRCAN BİLGİÇ)


"Talisca "krallığında" affedilmeyen hatalar kuralı işlemeye başladı. Tam bir avcı gibi, uygun fırsatları "tehlikeye" ve "gole" çeviren büyücü gibiydi Brezilyalı. Ligin yeniden başlaması için "büyük takım – büyük futbolcu" karakterini taşıyan sonuç lazımdı ki; aldılar. Alanya takım olarak kafa tutmayı beceren, pas organizasyonunu doğru yapan ve pozisyon oyunundan çok öne geçmiş bir ekip. İki kere öne geçip, arkasında duramadılar, çünkü Asensio ile Talisca'ları yoktu. Tedesco'nun iyi gitmeyen oyuna hamle yapması, sistemi değiştirmesi, farklılık araması da takdire değer." (Fotomaç)

5
Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine zehir zemberek sözler!

"FENERBAHÇE 3 PUANI HAKETTİ" (ERCAN TANER)

"Usta oyuncular maçın kaderinde çok etkilidir düşüncesi bir kez daha gerçek oldu. Asensio'nun usta işi pasına Talisca da nefis vurunca Fenerbahçe öne geçti. İkinci yarı oynadığı oyun ile üç puanı hak eden bir Fenerbahçe izledik." (Sözcü)

6
Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine zehir zemberek sözler!

"FUTBOL UKALALIĞI YAPIYOR" (ERMAN TOROĞLU)

"Fenerbahçe kalecisi çok rahat gözüküyor hareketlerinde. Rahat gözüküyorsun da o golleri o kadar rahat yemeyeceksin. Rahatlık başka bir şey ukalalık başka bir şey. Fenerbahçe kalecisi rahat hareket edeyim derken futbol ukalalığı yapıyor. O zaman da kalende golleri görürsün."


 

7
Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin yeni transferine zehir zemberek sözler!

"ALANYASPOR KENDİ KENDİNİ BİTİRDİ" (MUSTAFA ÇULCU)


"Alanya iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı." (Sabah)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.