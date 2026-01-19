Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

Ocak 19, 2026 11:29
1
Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

Çin, Xuwei projesiyle üçüncü ve dördüncü nesil nükleer reaktörleri aynı tesiste buluşturuyor. Santral yalnızca elektrik değil, ağır sanayi için doğrudan nükleer buhar da üretecek. Rakamlar gerçekten dikkat çekici.

Çin, nükleer enerji alanında şimdiye kadar pek görülmemiş bir adım atıyor. Jiangsu eyaletinde hayata geçirilen Xuwei Nükleer Isıtma ve Güç Projesi Faz I, dünyanın ilk büyük ölçekli hibrit nükleer tesisi olma iddiasıyla inşa edilmeye başlandı. 1. ünitenin nükleer adası için ilk betonun dökülmesiyle birlikte sahada artık geri sayım resmen başladı.

Projeyi özel kılan nokta şu: Elektrik üretimiyle yetinmiyor. Nükleer enerjiyi, özellikle petrokimya sanayisinin bel kemiği olan endüstriyel buhar üretimi için doğrudan kullanmayı hedefliyor. Açıkçası bu, nükleerin rolünü baştan tanımlayan bir yaklaşım.

2
Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ NESİL AYNI ÇATI ALTINDA

Projeyi geliştiren China National Nuclear Corporation (CNNC), Xuwei’yi Çin’in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde temeli atılan ilk nükleer enerji yatırımı olarak konumlandırıyor. Ancak asıl dikkat çeken taraf, tesisin teknik mimarisi.

Xuwei’de iki farklı reaktör teknolojisi aynı sistemde entegre ediliyor. Bunlardan ilki, her biri 1208 MWe net kapasiteye sahip iki adet üçüncü nesil Hualong One basınçlı su reaktörü (PWR). İkinci ayakta ise 660 MWe kapasiteli dördüncü nesil yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktör (HTGR) yer alıyor. Bu yapı, Çin Devlet Konseyi’nin Ağustos 2024’te onayladığı 11 yeni nükleer reaktör projesi arasında Xuwei’yi küresel ölçekte benzersiz kılıyor.

3
Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

CNNC, projeyi üçüncü nesil PWR ile dördüncü nesil HTGR’yi bir araya getiren dünyanın ilk “çift bağlantılı” nükleer tesisi olarak tanımlıyor. Tesiste ayrıca, ısıdan elektriğe çalışma mantığına dayanan ve ilk kez uygulanacak bir buhar ısı değişim istasyonu bulunacak.

NÜKLEER BUHARLA ÇALIŞAN SANAYİ

Tesis, mevcut Tianwan Nükleer Santrali’ne oldukça yakın bir noktada yükseliyor. Endüstriyel buhar üretimi ise iki aşamalı bir sistemle gerçekleştirilecek. Önce demineralize su, Hualong One ünitelerinden gelen birincil buharla ısıtılarak doymuş buhara dönüştürülecek. Ardından bu buhar, HTGR’den elde edilen yüksek sıcaklıklı birincil buharla ikinci kez ısıtılacak.

Bu sayede kimyasal çatlatma, damıtma gibi ağır sanayi süreçlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek sıcaklıklara ulaşılabilecek. Yani kömürle sağlanan yoğun ısı ihtiyacı, nükleer kaynaklı ve düşük karbonlu bir alternatifle ikame edilecek. Özellikle petrokimya tesisleri için bu ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor.

4
Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

Xuwei Nükleer Tesisi’nin, Çin’in en büyük petrokimya merkezlerinden biri olan Lianyungang petrokimya üssünün hemen yanında konumlanması da tesadüf değil. Bölgenin saatlik buhar ihtiyacı yaklaşık 13 bin ton seviyesinde. Mevcut kömürlü sistemlerin yerini nükleer buhar aldığında, çevresel etkinin dramatik biçimde azalması bekleniyor.

EMİSYONLARDA SERT FREN

Rakamlar işin boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Proje tam kapasiteyle devreye alındığında yılda 32,5 milyon ton endüstriyel buhar üretecek, elektrik üretimi ise 11,5 milyar kilovat-saatin üzerine çıkacak. Bu da her yıl yaklaşık 7,26 milyon ton kömür tasarrufu ve 19,6 milyon ton karbondioksit salımının önlenmesi anlamına geliyor.

5
Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

Uzmanlara göre nükleer kaynaklı buhar, emisyon açısından kömürle üretilen buhara kıyasla yaklaşık 600 kat, doğal gaza göre ise 100 kat daha temiz. Açıkçası bu ölçekte bir fark, sanayi için oyunun kurallarını değiştirebilir.

DİJİTAL SİMÜLASYONLAR VE ROBOTİK İNŞAAT

İki farklı reaktör teknolojisinin aynı tesiste güvenli biçimde işletilebilmesi için proje ekibi, hiyerarşik dijital simülasyonlar üzerinden karmaşık kontrol senaryolarını daha inşaat aşamasında modelledi. Bu sayede olası işletme senaryoları önceden test edilebildi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.