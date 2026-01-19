Çin’den nükleer enerjide ezber bozan hamle

CNNC, projeyi üçüncü nesil PWR ile dördüncü nesil HTGR’yi bir araya getiren dünyanın ilk “çift bağlantılı” nükleer tesisi olarak tanımlıyor. Tesiste ayrıca, ısıdan elektriğe çalışma mantığına dayanan ve ilk kez uygulanacak bir buhar ısı değişim istasyonu bulunacak.

NÜKLEER BUHARLA ÇALIŞAN SANAYİ

Tesis, mevcut Tianwan Nükleer Santrali’ne oldukça yakın bir noktada yükseliyor. Endüstriyel buhar üretimi ise iki aşamalı bir sistemle gerçekleştirilecek. Önce demineralize su, Hualong One ünitelerinden gelen birincil buharla ısıtılarak doymuş buhara dönüştürülecek. Ardından bu buhar, HTGR’den elde edilen yüksek sıcaklıklı birincil buharla ikinci kez ısıtılacak.

Bu sayede kimyasal çatlatma, damıtma gibi ağır sanayi süreçlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek sıcaklıklara ulaşılabilecek. Yani kömürle sağlanan yoğun ısı ihtiyacı, nükleer kaynaklı ve düşük karbonlu bir alternatifle ikame edilecek. Özellikle petrokimya tesisleri için bu ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor.