CANLI! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle 2026: TOKİ 13 bin 790 Şanlıurfa kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı nereden izlenir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin konut projesinin kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediliyor. TOKİ 500 bin konut kura takviminde yer alan bilgilere göre bugün Şanlıurfa'da inşa edilecek olan 13 bin 790 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bu zamana kadar Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Antalya illerinde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimleri ile birlikte 65 bin 697 konutun hak sahibi belirlendi. Bugün Şanlıurfa kura çekiminin ardından ise bu sayı 79 bin 487'ye yükselecek. TOKİ Şanlıurfa kura çekimleri bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı nereden izlenir, nasıl izlenir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimlerinin tamamı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda TOKİ Şanlıurfa kura çekimini vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. TOKİ'nin YouTube'dan canlı yayını izlemek için vatandaşların ilk öncelikle "TOKİ @TokiKurumsal" adlı kanala girmeleri gerekiyor. Daha sonra kanalda bulunan "Canlı" sekmesine geçiş yapıp "500 BİN SOSYAL KONUT ŞANLIURFA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı canlı yayına tıklamaları yeterli olacaktır. Aynı zamanda TOKİ bütün kura çekilişlerinin canlı yayın kayıtlarını YouTube aracılığıyla arşivliyor. Canlı yayına katılamayan veya geç kalan vatandaşlar bu sekmeden geçmiş yayınları da izleyebiliyorlar.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Şanlıurfa kura çekimleri TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden bugün canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar YouTube üzerinden TOKİ'nin resmi hesabına giriş yaparak canlı yayını takip edebilecekler. Canlı yayına katılmak için vatandaşların TOKİ'nin YouTube hesabının profil fotoğrafına tıklamaları yeterli olacaktır. Canlı yayın başladığında TOKİ'nin YouTube hesabının profil fotoğrafının çevresinde kırmızı bir çember belirecek. Kura çekimi işlemi sırasında kazanan hak sahipleri sıra no, banka başvuru no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, durum, konut sıra no, BB no, blok tipi, kat no, daire no, konut tipi, çekiliş sıra no gibi bilgilere vatandaşlar canlı olarak erişim sağlayabilecek.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Şanlıurfa kura çekiminin bugün saat 11.00'de başlaması bekleniyordu. Ancak kura çekimi henüz başlamadı. TOKİ'nin YouTube kanalında yer alan bilgilere göre 500 bin konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kura çekimi bugün saat 14.00'te başlayacak. Kura çekini noter huzurunda Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ ŞANLIURFA KONUT DAĞILIMI

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Şanlıurfa'nın ilçelerinde inşa edilecek olan konutların ve başvuruların sayısı şöyle:ise şöyle:

Şanlıurfa Merkez - 9000 konut sayısı - 43.951 başvuru

Şanlıurfa Akçakale - 350 konut sayısı - 2.201 başvuru

Şanlıurfa Birecik - 180 konut sayısı - 4.463 başvuru

Şanlıurfa Bozova - 700 konut sayısı - 547 başvuru

Şanlıurfa Ceylanpınar - 200 konut sayısı - 1.319 başvuru

Şanlıurfa Halfeti - 400 konut sayısı - 3.040 başvuru

Şanlıurfa Harran - 700 konut sayısı - 2.401 başvuru

Şanlıurfa Hilvan - 110 konut sayısı - 1.565 başvuru

Şanlıurfa Siverek - 750 konut sayısı - 4.179 başvuru

Şanlıurfa Suruç - 800 konut sayısı - 2.497 başvuru

Şanlıurfa Viranşehir - 600 konut sayısı - 10.527 başvuru

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026

TOKİ Şanlıurfa isim listesi henüz açıklanmadı. TOKİ Şanlıurfa kura çekiminin sona ermesinin ardından isim listesi "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuçları" adresinden yayınlanacak. Vatandaşlar isim listesini görüntülemek için "İllere Göre Kura Sonuçlarını Görüntüle" seçeneğine basmaları gerekiyor. Daha sonra burada kırmızı renkteki "Şanlıurfa" seçeneğine tıklayarak isim listesine erişim sağlayabilecekler.