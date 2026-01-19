90 yeni otel geliyor, endüstriyel mutfakçılar 2026’ya umutlu bakıyor

Bu yıl açılacak yeni otellerin yanında yapılacak yenileme çalışmaları ile iç pazarda yüzde 20'nin üzerinde büyüme beklediklerini kaydeden Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, ihracatta da ABD pazarının etkisi ve yeni pazarlarla yüzde 10'a varan bir büyüme beklediklerini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da hizmet ihracatındaki güçlü büyümenin endüstriyel mutfak sektörünü doğrudan ve pozitif biçimde besleyen en kritik alanlardan biri haline geldiğini belirterek, "Türkiye bugün sadece mal ihracatıyla değil, hizmet ihracatında da 150 milyar dolara yaklaşan bir hacimle ilerliyor. Bu tablo, önümüzdeki üç yıllık dönemde endüstriyel mutfak sektörünü en şanslı sektörlerden biri konumuna taşıyor.” dedi.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) tarafından bu yıl üçüncü kez Antalya’da düzenlenen Büyük Sektör Buluşması, bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleştirildi. Açılışında Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ve Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı’nın da yer aldığı ve yaklaşık 290 firmanın katılımıyla düzenlenen buluşmanın, sektörün neredeyse tamamını bir araya getirdiğini vurgulayan TUSİD Başkanı Bekir Topuz Topuz, “336 üyemiz var ve üyelerimizin yüzde 85'inden fazlası bu organizasyonda yer aldı. Bu tablo, sektörün birlik ve ortak hareket etme gücünü açık şekilde gösteriyor.” dedi.



Türkiye endüstriyel mutfak sektörünün bugün dünyada 8’inci sırada yer aldığını hatırlatan Topuz, “Yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat hacmimizle dünya pazarından yüzde 2 pay alıyoruz. Bu, Türkiye sanayisi açısından son derece önemli bir büyüklük. Küresel dalgalanmalara rağmen sektörümüz hem üretim hem ihracat tarafında ayakta kalmayı başardı.” ifadelerini kullandı.

YENİ OTEL YATIRIMLARI İÇ PAZARI BÜYÜTÜYOR

Son dönemde hizmet sektöründe yaşanan hızlı büyümenin, endüstriyel mutfak sektörüne doğrudan katkı sağladığını belirten Bekir Topuz, özellikle otel ve restoran yatırımlarının iç pazarı ciddi biçimde canlandırdığını söyledi. Topuz, şöyle konuştu:



“Geçen yıl endüstriyel mutfak tarafında iç pazar en az yüzde 15-20 büyüdü. Bu yıl bu oranın daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz. Türkiye genelinde 80-90’a yakın yeni 5 yıldızlı otelin açılması öngörülüyor. Sadece Silifke’den İzmir’e kadar uzanan hatta 35 yeni tatil köyü projesi var. Buna bir de renovasyon yatırımlarını eklediğinizde, sektör için çok ciddi bir iş hacmi ortaya çıkıyor.”



Bir otelin mutfak ve ekipman yatırımlarının set üstü ürünlerle birlikte en az 5 milyon euroya ulaştığını vurgulayan Topuz, “Sadece bu 35 tatil köyü, sektörümüz için 175 milyon euroyu aşan bir potansiyel anlamına geliyor. Bu büyüme doğal olarak kapasite artışı ihtiyacını da beraberinde getiriyor.” dedi.

ABD PAZARINDA EMEĞİN KARŞILIĞI ALINMAYA BAŞLANDI

ABD pazarının sektör açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Bekir Topuz, son dört yıldır bu pazara sistemli biçimde yatırım yaptıklarını belirtti. “ABD’ye ihracatta artık meyveleri toplamaya başladık. ABD’ye ihracatımız 2024'te yüzde 25, geçtiğimiz yıl da yüzde 15 arttı. Bu yıl ise artışın yüzde 25’lere ulaşmasını bekliyoruz. Kanada ve ABD hattında geri dönüşler net şekilde başladı. Bu ivme böyle devam ederse, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ABD pazarında ihracatımızın iki katına çıkması sürpriz olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA GÜÇLÜ, UZAK DOĞU YENİ HEDEF

Avrupa’nın halen sektörün en güçlü pazarı olduğunu belirten Topuz, ihracatın yüzde 50’den fazlasının İngiltere ve AB ülkelerine yapıldığını söyledi. Afrika pazarında ise yüksek gümrük vergilerinin rekabeti zorlaştırdığını ifade eden Topuz, “Önümüzdeki dönemde hedef pazarlarımızdan biri Uzak Doğu olacak. Endonezya, Tayland, Tayvan, Singapur ve Hong Kong sektörümüz için ciddi fırsatlar barındırıyor.” dedi.

PASLANMAZ ÇELİKTE VERGİ YÜKÜ REKABETİ ZORLUYOR

Sektörün en önemli sorunlarından birinin paslanmaz çelikte artan vergi yükü olduğunu vurgulayan Bekir Topuz, “Son iki yılda vergi oranları yüzde 8’den yüzde 16’ya çıktı. Biz ticarete eksi yüzde 16 ile başlıyoruz. Anti-damping uygulamaları ve ilave gümrük vergileri rekabet gücümüzü zorluyor. Bu yükler hafifletilse, sektör olarak ihracatta en az yüzde 10'luk bir ek artış sağlayabiliriz.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye’nin endüstriyel mutfak sektöründeki en büyük avantajının çeşitlilik ve entegre üretim kabiliyeti olduğunu vurgulayan Topuz, şöyle devam etti:

“Bir otel mutfağında yer alan yaklaşık 2 bin kalem ürünün tamamını Türkiye’de üretebiliyoruz. Dünyada bunu yapabilen çok az ülke var. Örneğin Dubai'den birisi Türkiye'ye geldiğinde, soğuk odasından market buzdolabına, fırınından tezgahına kadar bir işletmenin ihtiyacı olan her şeyi bulabiliyor. Bu çeşitlilik bizim Çin'e karşı da en büyük avantajımız. Çin bireysel olarak ürün konusunda iyi iken biz proje hazırlama ve tüm ürünlerin temini noktasında dünyanın en iyilerinden biriyiz."



Sektörün en eski ve güçlü ülkelerinden İtalya ile olan rekabete de değinen Topuz, "İtalya'nın 140 yıllık, bizim ise 40 yıllık geçmişimiz olmasına karşın onları tamamen geçtik ve iş artık terse döndü. Hem daha kaliteliyiz hem daha uygunuz hem de üretim hacmimiz çok daha büyük. Pizza fırınından buzdolaplarına kadar her ürünü satıyoruz." dedi.

TOPUZ İKİ YIL DAHA BAŞKAN

TUSİD'in başkanlığına yeniden seçilmesi ile ilgili de konuşan Topuz, "Aynı yönetim kuruluyla beraber seçildik ve iki yıl daha devam edeceğiz. Geçmiş dönemde yaptığımız en önemli şey altyapı yatırımıydı. Daha başkan olmadan oradaki hatayı gördüğüm için çalışmayı başlatmıştım. Şu anda sistemde 15 tane data var ve bu 15 tane dataya otomatik fuar maili gidiyor. Maile onay verildiğinde gelenlerin bilgilerini sisteme otomatik yüklüyor, biletçiye otomatik mail atılıyor ve uçak bileti alınıyor. Bu sistemle fuar katılımcılarının tüm süreçlerini çok kolay bir şekilde otomatize ediyoruz." dedi.

HİZMET İHRACATI MUTFAK SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK ŞANS

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hizmet ihracatındaki güçlü büyümenin endüstriyel mutfak sektörünü doğrudan ve pozitif biçimde besleyen en kritik alanlardan biri haline geldiğini belirterek, "Turizmden yeme-içmeye, sağlık hizmetlerinden seyahat ve ikram sektörüne kadar uzanan geniş hizmet ekosistemi büyüdükçe, mutfak ekipmanlarına olan talep de doğal olarak artıyor. Türkiye bugün sadece mal ihracatıyla değil, hizmet ihracatında da 150 milyar dolara yaklaşan bir hacimle ilerliyor. Bu tablo, önümüzdeki üç yıllık dönemde endüstriyel mutfak sektörünü en şanslı sektörlerden biri konumuna taşıyor. Türkiye’ye gelen her turist, açılan her yeni otel, restoran ve sağlık yatırımı, mutfak ekipmanları için doğrudan bir talep anlamına geliyor. Bu nedenle hizmet sektöründeki büyümeyi, ihracatçılarımız için stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz.” dedi.



İhracatta dijitalleşmenin de önemine değinen Tecdelioğlu, “2025 zor bir yıldı ancak ihracat rakamları Türkiye’nin üretmeye ve satmaya devam ettiğini net biçimde gösteriyor. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın sadece klasik pazarlama yöntemleriyle değil, dijitalleşme, e-ticaret ve yapay zekâ destekli tanıtım modelleriyle de küresel pazarlarda daha derinleşmesi gerekiyor. Avrupa Birliği’nde sokak sokak, Amerika’da ise sertifikasyon ve kalite altyapısıyla büyümeliyiz. Hizmet ihracatının oluşturduğu bu ivmeyi doğru stratejilerle desteklersek, endüstriyel mutfak sektörü hem iç pazarda hem de ihracatta çok daha güçlü bir sıçrama yapacaktır.” ifadelerini kullandı.