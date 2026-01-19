Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'lı Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı

Kategoriler
Yeni bir değişiklik olmazsa 28 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak Yeraltı dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeraltı dizisi sezon başından beri merakla bekleniyor. Yeni bir değişiklik olmazsa 28 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşması gündemde olan “Yeraltı”nın kadrosuna başarılı bir aktör katıldı. Murat Danacı dizide “Hamburglu” rolüyle yapımda rol alacak.
25 Temmuz 1976 Manisa doğumlu Murat Danacı, 2000 yılında tiyatro sahnelerinde yer almaya başladı. Oyuncu peş peşe; Benim Adım Melek, Beni Affet, Bizim Hikaye ve Kalp Ağrısı gibi dizilerde rol aldı.