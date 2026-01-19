Menü Kapat
Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'lı Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı

Merakla beklenen ve başrolünde Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın yer aldığı diziye yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Son olarak 28 Ocak tarihinde yayınlanması beklenen Yeraltı dizisine Murat Danacı katıldı.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'lı Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı
Haber Merkezi
19.01.2026
11:52
19.01.2026
11:52

Yeni bir değişiklik olmazsa 28 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak Yeraltı dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı.

MURAT DANACI YERALTI DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeraltı dizisi sezon başından beri merakla bekleniyor. Yeni bir değişiklik olmazsa 28 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşması gündemde olan “Yeraltı”nın kadrosuna başarılı bir aktör katıldı. Murat Danacı dizide “Hamburglu” rolüyle yapımda rol alacak.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'lı Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı

MURAT DANACI KİMDİR?

25 Temmuz 1976 Manisa doğumlu Murat Danacı, 2000 yılında tiyatro sahnelerinde yer almaya başladı. Oyuncu peş peşe; Benim Adım Melek, Beni Affet, Bizim Hikaye ve Kalp Ağrısı gibi dizilerde rol aldı.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'lı Yeraltı dizisinin kadrosuna Murat Danacı katıldı
