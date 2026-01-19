Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Tuncel Kurtiz'in mülkleri satışa çıktı! Rekor fiyata alıcısını bekliyor

Merhum Tuncel Kurtiz'in özel mülklerinin satışa çıkarıldığı iddia edildi. Tuncel Kurtiz'in Kaza Dağları'nda bulunan doğa ile iç içe evi ve oteli rekor fiyata alıcısını bekliyor.

Asi, Ezel, Mutlu Aile Defteri, Muhteşem Yüzyıl gibi sayısız projede yer alan Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Tuncel Kurtiz'in yaşamının son yıllarını geçirdiği Kaz Dağları'ndaki evinin satışa çıkarıldığı iddia edildi.

TUNCEL KURTİZ'İN MÜLKLERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'nda bulunan evi ve oteli satışa çıkarıldı. Satışa sunulan mülklerin, Tuncel Kurtiz’in hatırasına ve Kazdağları’nın yıllardır korunan kültürel ruhuna sahip çıkabilecek kişi ya da kurumlara devredilmesinin özellikle istendiği ifade ediliyor.

TUNCEL KURTİZ'İN EVİ 135 MİLYON TL'YE ALICISINI BEKLİYOR

Ustanın izlerini taşıyan bu özel alanların, yalnızca bir mülk olarak değil; bir miras olarak görülmesi temenni ediliyor. Sürecin profesyonel bir çerçevede yürütüldüğü, mülklerle ilgili detaylı bilgilere ise randevu yoluyla ulaşılabildiği paylaşıldı. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; otel 85.000.000 TL'ye Tuncel Kurtiz'in aynı arsadaki özel konutu ise 49.750.000 TL'ye satışa çıkarıldı.

