Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, Selena Gomez'i unutamadı! Son hamlesi tepki topladı

Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, 2016 yılında paylaştığı eski sevgilisi Selena Gomez ile karesine gelen yorumu dün beğendi. Justin Bieber'ın "BU çift çok yaşasın" notuyla paylaşılan kareyi yıllar sonra beğenmesi tepkilere neden oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, Selena Gomez'i unutamadı! Son hamlesi tepki topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 11:33

ile çifti, Hollywood'un en çok konuşulan çitlerinden biri. Son olarak 2017 yılında yan yana görüntülenen çift hayran sayfaları tarafından sıkça gündeme geliyor. Justin Bieber 2018 yılında Hailey Bieber ile Selena Gomez aylar önce Benny Blanco ile evlendi. Ancak Justin Bieber'ın son hamlesi ise tepki topladı.

JUSTIN BIEBER, SELENA GOMEZ İLE OLAN KARESİNİ BEĞENDİ

Son dönemde sağlıklı görünmeyen ruh haliyle sık sık kameralara yakalanan Justin Bieber, bu sefer ise eski sevgilisi Selena Gomez ile 2016 yılında yayınlanan kareye gelen yorumu beğenince olanlar oldu. Bieber, kısa süre sonra yorumu beğenmekten vazgeçti ama paylaşımı silmeye yine kıyamadı.

Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, Selena Gomez'i unutamadı! Son hamlesi tepki topladı

JUSTIN BIEBER'A TEPKİ YAĞDI

Justin Bieber'ın gönderisini beğendiği kullanıcı anında olayı sosyal medyadan duyurdu. Justin Bieber'ın bu hamlesine hem Hailey Bieber'ın hem de Selena Gomez'in hayranları tepki gösterdi.

Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, Selena Gomez'i unutamadı! Son hamlesi tepki topladı
ETİKETLER
#sosyal medya
#dava
#justin bieber
#selena gomez
#Hailey Bieber
#Eski Aşklar
#Fan Tepkisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.