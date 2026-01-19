Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, Selena Gomez'i unutamadı! Son hamlesi tepki topladı

Selena Gomez ile Justin Bieber çifti, Hollywood'un en çok konuşulan çitlerinden biri. Son olarak 2017 yılında yan yana görüntülenen çift hayran sayfaları tarafından sıkça gündeme geliyor. Justin Bieber 2018 yılında Hailey Bieber ile Selena Gomez aylar önce Benny Blanco ile evlendi. Ancak Justin Bieber'ın son hamlesi ise tepki topladı.

JUSTIN BIEBER, SELENA GOMEZ İLE OLAN KARESİNİ BEĞENDİ

Son dönemde sağlıklı görünmeyen ruh haliyle sık sık kameralara yakalanan Justin Bieber, bu sefer ise eski sevgilisi Selena Gomez ile 2016 yılında yayınlanan kareye gelen yorumu beğenince olanlar oldu. Bieber, kısa süre sonra yorumu beğenmekten vazgeçti ama paylaşımı silmeye yine kıyamadı.

JUSTIN BIEBER'A TEPKİ YAĞDI

Justin Bieber'ın gönderisini beğendiği kullanıcı anında olayı sosyal medyadan duyurdu. Justin Bieber'ın bu hamlesine hem Hailey Bieber'ın hem de Selena Gomez'in hayranları tepki gösterdi.