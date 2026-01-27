Menü Kapat
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi! Ya kabul edecek ya da yollar ayrılacak

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldızın menajerine son kararını iletti: Ya o rakamı kabul edecek ya da yollar ayrılacak. İşte detaylar...

27.01.2026
27.01.2026
Milyonlarca Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmiş Arjantinli süper star Mauro Icardi’nin kulüpteki geleceği için sürpriz bir adım atıldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi! Ya kabul edecek ya da yollar ayrılacak

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Sözleşmesinin bitimine aylar kala yıldız golcünün menajeri Pino, sözleşme görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi! Ya kabul edecek ya da yollar ayrılacak

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE YIL ENGELİ

Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldızla yola devam etmek için kapıyı 1 yıllık sözleşme ile açtı. Ancak Icardi cephesinden gelen karşı hamle, pazarlıkları durdurdu. Yıldız oyuncunun 1+1 ya da doğrudan 2 yıllık sözleşme istemesi, tarafların orta yol arayışına girmesine neden oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi! Ya kabul edecek ya da yollar ayrılacak

YARI YARIYA İNDİRİM

Başkan Dursun Özbek’in bizzat yürüttüğü süreçte en dikkat çeken detay ise maliyet oldu. Kulüpten yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi’ye, yeni sözleşme için bu rakamın tam yarısı teklif edildi. Yıldız oyuncunun paradan ziyade, İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi! Ya kabul edecek ya da yollar ayrılacak

REKORA SADECE 2 GOL KALDI

Osimhen’in yokluğunda eleştirilse de 14 maçta 9 gol atarak kalitesini kanıtlayan Icardi, şimdi Gheorghe Hagi’nin rekoruna göz dikti. Sadece 2 gol daha atması halinde 72 gollü Hagi’yi geride bırakacak olan Tangocu, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanıyla imzasını taçlandırmak istiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi! Ya kabul edecek ya da yollar ayrılacak
