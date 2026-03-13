Sokak ortasında sıkıştırdıkları genci darp ettiler! Saldırganların pişkin tavrı pes dedirtti

Çankırı'da iki grup arasında çıkan tartışmada yumruklu kavgaya döndü. İl merkezinde bir sokak ortasında tartışmaya başlayan iki grup birbirlerini iterek yumruk attı. Kavga, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların ayırmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların kavgayı ayırmak için bağırmaları üzerine saldırganlardan birinin 'Ara polisi' dediği anlar dikkat çekti.