Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
11°
Tarihçi İlber Ortaylı entübe edildi: Ailesi üzen haberi duyurdu

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumunda son duruma ilişkin ailesinden açıklama geldi. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Ortaylı'nın entübe edildiği açıklandı.

Tarihçi İlber Ortaylı entübe edildi: Ailesi üzen haberi duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 00:04

Tarihçi yazar Prof. Dr. ’nın son durumuyla ilgili sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir ciddi problemleriyle mücadele eden Ortaylı'nın edildiği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Tarihçi İlber Ortaylı entübe edildi: Ailesi üzen haberi duyurdu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bildirildi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.
Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu.
Diyabet hastası ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, immün tedavi de görüyordu.
Geçen perşembe günü rahatsızlıklarının nüksetmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.
Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla entübe edildi.
Tedavisi halen devam etmekte ve durumu stabil olarak belirtilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Tarihçi İlber Ortaylı entübe edildi: Ailesi üzen haberi duyurdu

İLBER ORTAYLI ENTÜBE EDİLDİ

Ortaylı'nın sosyal medya hesabından “Dualarımız İlber Hoca'yla” başlıklı bir paylaşım yapılarak süreciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Tarihçi İlber Ortaylı entübe edildi: Ailesi üzen haberi duyurdu


Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil."

