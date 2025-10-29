Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı paylaştı! İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge

Cumhuriyet'in ilanın 102'inci yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda özenle saklanan tarihi belgeler, geleceğe ışık tutuyor. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından 29 Ekim 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilan edildiğini gösteren Osmanlıca belgeyi ve çevirisini paylaştı. Ortaylı, paylaşımında belgedeki ana ifadeyi "Türkiye Devleti’nin Şekl-i Hükümeti Cumhuriyettir" cümlesiyle vurguladı.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı paylaştı! İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.

1923 tarihinde de Cumhuriyet ilan edildi.

MECLİS'İN 43. OTURUMUNDA KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet, “Büyük Millet Meclisi Kanun-ı Esâsî Encümeni” olan Komisyonu’nun, 1921 Anayasası’ndaki altı maddenin değişmesi maksadı ile hazırladığı tasarının Meclis’in 29 Ekim 1923 Pazartesi günü yaptığı 43. oturumunda kabul edilmesiyle edildi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı paylaştı! İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge

"YÖNETİM ŞEKLİ CUMHURİYET, DİNİ İSLAM"

Bu tasarıya göre Anayasa’nın ilk maddesine, “Türkiye’nin yönetim şeklinin ‘Cumhuriyet’, devletin dininin ‘İslâm’, resmi dilinin de Türkçe olduğu ekleniyordu. Diğer maddeler de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Hükümet hakkındaydı.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı paylaştı! İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği orijinal belge

Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi kamuoyu ile paylaştı:

"Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.

'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir."

https://x.com/ILBERORTAYLIGSU/status/1983261510265962666

