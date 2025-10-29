Cumhuriyet'in 102. yılında Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar ! 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki heyette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

'HEDEFLERE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, “Bu önemli günde sizleri, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Tüm herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Ülkemizin itibarını artırmak için çalışıyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz, ruhun şad olsun.” ifadelerini kullandı.