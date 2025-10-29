Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhuriyet'in 102. yılında Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar ! 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümünde, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi başkent Ankara’da da coşkulu kutlamalar başladı. Devlet erkânı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, "Hedeflerimize yaklaştıkça saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:35

Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki heyette; TBMM Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı , bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Cumhuriyet'in 102. yılında Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar ! 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Cumhuriyet'in 102. yılında Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar ! 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

'HEDEFLERE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, “Bu önemli günde sizleri, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Tüm herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz.

Cumhuriyet'in 102. yılında Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar ! 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Ülkemizin itibarını artırmak için çalışıyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz, ruhun şad olsun.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma durumu
28 29 Ekim Borsa İstanbul açık mı işlem yapılacak mı?
28-29 Ekim Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
28 Ekim okullar yarım gün olacak mı 2025? 29 Ekim'e kısa süre kaldı
ETİKETLER
#Türkiye
#recep tayyip erdoğan
#Cevdet Yılmaz
#numan kurtulmuş
#anıtkabir
#Cumhuriyet Bayramı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.