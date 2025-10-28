Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

28-29 Ekim Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

28-29 Ekim tarihlerinde İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

28-29 Ekim Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
28.10.2025
28.10.2025
saat ikonu 11:58

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim , , , vapur ücretsiz mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

28-29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marmaray ücretsiz olacak.

Ayrıca Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı da vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler.

28-29 EKİM METROBÜS, METRO ÜCRETSİZ Mİ 2025?

tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seferler ücretsiz olacak. Ancak bazı hatların bu kararın dışında tutulduğu duyuruldu.

29 Ekim tarihinde ücretsiz olmayacak olan İETT seferleri şöyle:

"Adalar hatları, Beyoğlu–Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy–Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim, 139 Üsküdar–Şile ve 139A Üsküdar–Şile/Ağva VIP hatlarımızda ücretsiz uygulama geçerli değildir."

Metro seferleri hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Metro İstanbul tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezse metro seferleri 29 Ekim'de İstanbul'da ücretli olmaya devam edecek.

