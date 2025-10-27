28 29 Ekim Borsa İstanbul açık mı işlem yapılacak mı?

Borsa 28 ve 29 Ekim'de açık mı sorusu, bu alanı izleyen birçok vatandaşın gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Bu çerçevede 28 Ekim ve 29 Ekim'de borsa açık mı sorusu yanıtını buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Çarşamba gününe rastlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmî tatil olarak kutlanmakta.

BORSA İSTANBUL 28 EKİM TARİHİNDE VE 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Ekim tarihinde özel finans kuruluşlarıyla aynı kategoride yer alacak.

Bayram tatili kapsamında kamu kurumları için 28 Ekim Salı gününün yarım gün, Çarşamba gününün ise resmî tatil olması sebebiyle BİST, özel bankaların tatil durumuna uyum sağlayacak.

Borsa İstanbul, bu dönemde özel bankalarla aynı statüde bulunduğundan aynı zaman aralığında faaliyetlerini sürdürecek.