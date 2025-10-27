28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma durumu

29 Ekim tarihi ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık olup olmadığı ise merak ediliyor.

28 EKİM BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı resmi tatili başlayacak. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler ise 28 Ekim 2025 Salı günü tam gün çalışmaya devam edecekler.

BİM, A101, ŞOK ve Migros tarafından 28 Ekim öğleden sonra şubelerin kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

29 EKİM BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

Resmi tatillerde genel olarak BİM, A101, ŞOK ve Migros şubeleri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da zincir marketlerin şubelerinin çalışmaya devam etmesi bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şubelerin kapalı olacağına dair de herhangi bir açıklama yapılmadı.