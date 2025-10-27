Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil olacak. Alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim BİM, A101, Şok, Migros açık mı, kapalı mı olduğu merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda marketlerin çalışma durumu gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 14:27

29 Ekim tarihi ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim ise tam gün resmi olarak kabul ediliyor. Vatandaşlar tarafından 28-29 Ekim , , , açık olup olmadığı ise merak ediliyor.

28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma durumu

28 EKİM BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı resmi tatili başlayacak. BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler ise 28 Ekim 2025 Salı günü tam gün çalışmaya devam edecekler.

BİM, A101, ŞOK ve Migros tarafından 28 Ekim öğleden sonra şubelerin kapalı olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

28-29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma durumu

29 EKİM BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI, KAPALI MI 2025?

Resmi tatillerde genel olarak BİM, A101, ŞOK ve Migros şubeleri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da zincir marketlerin şubelerinin çalışmaya devam etmesi bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şubelerin kapalı olacağına dair de herhangi bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
#a101
#bim
#tatil
#şok
#market
#migros
#Cumhuriyet Bayramı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.