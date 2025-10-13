28 Ekim okullar yarım gün olacak mı 2025? 29 Ekim'e kısa süre kaldı

Milyonlarca öğrencinin gündeminde 28 Ekim Salı günü okulların yarım gün olup olmayacağı yer aldı. Öğrenciler ve velilerin İstanbul Valiliği son dakika okul tatil açıklamasını bekleyişi sürüyor.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN OLACAK MI 2025?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olurken binlerce kişi kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi tatil olduğu için kamu kurumları ve okullar tatil olurken 28 Ekim günü resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle 28 Ekim günü okullar yarım gün tatil olmayacak. Okullarda eğitime 28 Ekim günü tam gün olarak devam edilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİL Mİ OLACAK?

Resmi günler takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil oluyor. Özel günde binlerce kişi etkinliklere katılırken okullar, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumları kapalı olacak. 28 Ekim yarım gün olmazken tam gün kurumlardan hizmet alınabilecek.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ 2025?

2025 yılında salı gününe denk gelen 28 Ekim için bekleyiş devam ederken resmi tatil olup olmadığı da gündeme yerleşti. Resmi günler takviminde yer almayan 28 Ekim günü öğleden sonra tatil olmayacak. Okullarda eğitime devam edilirken resmi kurumlarda da tam gün çalışma düzeni devam edecek.