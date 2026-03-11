Fatih Altaylı’dan İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazeteci Fatih Altaylı kaleme aldığı son yazıda yakın arkadaşı İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun çok ciddi olduğunu belirten Altaylı, okurlarından dua ve iyi dilekler istedi.
Altaylı yazısında "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." İfadelerini kullandı.