Gazeteci Fatih Altaylı kaleme aldığı son yazıda yakın arkadaşı İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun çok ciddi olduğunu belirten Altaylı, okurlarından dua ve iyi dilekler istedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fatih Altaylı’dan İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin Gazeteci Fatih Altaylı, yakın arkadaşı İlber Ortaylı'nın birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek okurlardan dua ve iyi dilekler istedi. Fatih Altaylı, İlber Ortaylı'nın sağlık durumunu paylaştı. Ortaylı'nın sağlık durumu "çok ciddi". Birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Altaylı, okurlardan dua ve iyi dileklerini talep etti.

ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE EDİYOR

Altaylı yazısında "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." İfadelerini kullandı.