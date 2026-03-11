Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Fatih Altaylı'dan İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin

Gazeteci Fatih Altaylı yaptığı açıklamada, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunları ile mücadele ettiğini söyledi. Ünlü gazeteci, Ortaylı için dua ve iyi dilekler istedi.

Fatih Altaylı’dan İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi esirgemeyin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 10:52

Gazeteci kaleme aldığı son yazıda yakın arkadaşı ’nın sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun çok ciddi olduğunu belirten Altaylı, okurlarından ve iyi dilekler istedi.

ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE EDİYOR

Altaylı yazısında "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin." İfadelerini kullandı.

TGRT Haber
