TGRT Haber
24°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İlber Ortaylı'dan tarih dersi: Fatih Sultan Mehmed Rönesans'ın en parlak hükümdarıdır

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 2025-2026 akademik yılı, tarihe ışık tutan önemli bir açılışla başladı. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul” başlıklı dersinde öğrencilere tarihin dönüm noktalarını aktardı.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 14:24

Medipol Üniversitesi, yeni akademik yılı Prof. Dr. ’nın tarihsel perspektifli açılış dersiyle başladı. “ ve İstanbul” başlıklı dersinde Prof. Dr. Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed’in kişiliğini ve İstanbul’un kültürel mirasını derinlemesine ele alarak öğrencilere sadece bilgisi değil, aynı zamanda kültürel sorumluluk bilinci de aşıladı. Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk’ün de katıldığı ve akademisyenler ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ders, yeni akademik yılın ilk ve en önemli etkinliklerinden biri oldu.

“TÜRKLER TARİH YAPAN AMA TARİHÇİ OLMAYAN BİR MİLLETTİR”

Açılış konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Bu uzun tarihi olan milletin bir talihi de vardır; çok farklı coğrafyalarda hareket etmiştir. Bizim Ötüken Yaylası diye efsanevi olarak kullandığımız bir isim vardır. Türkler tarih yapan ama tarihçi olmayan bir millettir. Fatih Sultan Mehmed, 17 seferle Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok sefere çıkan padişahıdır. Bu seferlerde karada olduğu kadar denizlerde de zafer kazanmıştır. Özellikle bugünkü Kuzey Ege Adaları’nı Osmanlı hâkimiyetine katmıştır. Böylece nehir kıyısından başka bir şey bilmeyen bir milleti denizci bir kavme dönüştürmüştür. Coğrafya kaderdir diyoruz; kaderiniz iyi değilse değiştirirsiniz. Fatih Sultan Mehmet coğrafyayı değiştirmiştir” dedi.

“FATİH, RÖNESANS’IN EN PARLAK HÜKÜMDAR TİPİDİR”

Konuşmasına Fatih Sultan Mehmed’in ilmi yönünü anlatarak devam eden Ortaylı, şunları söyledi:
“Fatih Sultan Mehmed’in tarih ve coğrafya değişimindeki rolü eşsizdir. Türk tarihi Fatih Sultan Mehmed’siz düşünülemez. Rönesans döneminde Doğu’da ve Batı’da görülen en parlak hükümdar tipidir. Batı ile kıyaslanamayacak kadar donanımlıdır. Astronomi bilir, matematik bilir; bu kayıtlarla sabittir. Coğrafyaya hâkimdir. Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilmektedir. Ancak modern Türk tarihçilerin bu konuya ilgisi sınırlı kalmıştır. Daha çok Bizanslı ya da Venedikli tarihçiler Fatih’in bu yönlerini kayda geçirmiştir. Oysa Fatih, bilim ve dil bilgisiyle çağının çok ötesinde bir hükümdardır.”

“BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI DİLİYORUM”

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ortaylı, yeni akademik yılın başarılı geçmesi temennisinde bulundu: “Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum” diye sözlerini noktaladı.

